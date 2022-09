Le Sommet de la culture d'Abou Dabi 2022 réunira les leaders culturels mondiaux dans la capitale des Émirats arabes unis en octobre afin d'explorer l'avenir d'un secteur culturel diversifié, résilient et durable

Le Sommet de la culture d'Abou Dabi se tiendra du 23 au 25 octobre 2022 à Manarat Al Saadiyat

Sous le thème « Une culture vivante », l'événement réunira les leaders des secteurs de l'art, de la culture, de la politique, des médias et de la technologie de plus de 90 pays

ABOU DABI, Émirats arabes unis, 23 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le département de la Culture et du Tourisme d'Abou Dabi (DCT Abou Dabi) a annoncé que sa cinquième édition du Sommet de la culture d'Abou Dabi, un forum mondial de premier plan, reviendra à Manarat Al Saadiyat sous le thème « Une culture vivante ». Conçu pour explorer l'avenir du secteur culturel et discuter de solutions culturelles créatives à certains des problèmes les plus urgents qui touchent le monde aujourd'hui, cet événement en personne se déroulera du 23 au 25 octobre 2022 dans la capitale des Émirats arabes unis.

Culture Summit Abu Dhabi HE Mohamed Khalifa Al Mubarak

Le thème de cette année, « Une culture vivante », examinera les enjeux contemporains qui font évoluer les industries culturelles et créatives (ICC) et le secteur culturel au sens large. Le programme explorera ce que signifie embrasser la culture en tant qu'expérience vécue dans un monde transformé par la COVID-19, et permettra de mieux comprendre l'influence omniprésente de la culture sur nos vies individuelles et collectives. Le Sommet de la culture d'Abou Dabi mettra à profit l'expertise des leaders culturels, des artistes, des praticiens, des universitaires, des éducateurs et des professionnels de la création présents pour discuter de ces enjeux contemporains urgents.

Le programme est organisé de façon à ce que chaque jour examine un sous-thème plus en détail. Le premier jour, le thème des écosystèmes culturels vivants adoptera une perspective sectorielle, en examinant l'émergence d'écosystèmes culturels et créatifs plus dynamiques ou vivants qui sont plus adaptables, résilients et réactifs au changement. Ce thème porte sur les enjeux et les défis du secteur culturel en matière de production et de diffusion de la culture à la suite de la pandémie, en particulier lorsqu'il s'agit de nouveaux écosystèmes culturels ou créatifs plus dynamiques ou vivants. Ce jour-là, le Sommet accueillera notamment trois anciens chefs d'État, Dalia Grybauskaitė, présidente de la Lituanie (2009-2019), Ivo Josipović, président de la Croatie (2010-2015) et Joyce Banda, présidente du Malawi (2012-2014), modérés par S. Exc. Zaki Nusseibeh, conseiller culturel du président des Émirats arabes unis, pour explorer le rôle de la culture dans la création de sociétés résilientes et partagées. Tous les domaines créatifs seront passés en revue à travers ce prisme avec une conversation exceptionnelle entre S. Exc. Mohamed Khalifa Al Mubarak, président du département de la Culture et du Tourisme d'Abou Dabi, et Trevor Noah, humoriste et animateur de télévision de renommée mondiale. Des spectacles de personnalités clés des arts de la scène, des discussions sur la diversité dans les industries créatives hollywoodiennes, sur le rôle du collectionneur et le pouvoir des districts culturels, des présentations créatives d'artistes, des projections de films, des ateliers et des sessions d'orientation, le tout dans le cadre d'un programme polyvalent.

Le deuxième jour, Vivre dans la culture examinera l'impact de la culture sur les personnes et les communautés à travers le prisme d'une participation culturelle changeante. Ce thème examine comment la pandémie a forcé le secteur à innover pour survivre. En particulier pendant les périodes de confinement, l'accès à ces produits et services culturels numériques est devenu une ligne de vie sociale et psychologique et fait partie de la routine et de l'expérience quotidienne des gens. Au cours de cette deuxième journée, qui débutera par une allocution du ministre de la Culture et de la Jeunesse des Émirats arabes unis, S. Exc. Noura Al Kaabi, les participants au Sommet seront notamment invités à explorer le rôle de l'IA sur l'avenir de la culture à travers des tables rondes, des études de cas réalisées par des entreprises technologiques de pointe telles que TeamLab, ainsi qu'une conversation créative exceptionnelle entre Tim Marlow, directeur du Design Museum et Ai-Da, le premier robot artiste ultra-réaliste au monde. Panos A. Panay, président de The Recording Academy explorera également, dans une conversation avec Jimmy Jam, la relation entre « la technologie, la créativité et le visage changeant de la culture pop », suivie d'un discours liminaire du célèbre architecte et directeur de Forensic Architecture, Eyal Weizman. Une plongée approfondie dans la scène culturelle dynamique de l'Afghanistan sera explorée lors d'une table ronde, suivie d'une représentation de la danseuse derviche tournoyante, Fahima Mirzaie. Enfin, une table ronde animée par le musée Guggenheim aux côtés de l'artiste Emeka Ogboh et de l'architecte Jing Liu décortiquera ce qui fait un espace public aujourd'hui et conclura le programme de la deuxième journée.

Enfin, le thème Culture, Diversité, Pouvoir se concentrera sur les défis critiques liés à la protection et à la promotion de la diversité culturelle et de la diversité de l'expression culturelle et sur la manière dont les politiques peuvent soutenir de manière durable l'expression de cette diversité. Ce thème met l'accent sur les défis critiques liés à la protection et à la promotion de la diversité de l'expression culturelle, ainsi que sur les politiques et les structures d'habilitation mises en œuvre pour soutenir la diversité. Alors que ce thème de la diversité et de l'inclusion imprégnera l'ensemble du Sommet, lors de cette journée de clôture, deux tables rondes critiques seront organisées sur les thèmes « Creating a Richer Chorus » et « The New Canon ». La notion de diversité sera également explorée dans la table ronde animée par Berklee Abu Dhabi sur le thème « Integrating Cultural Diversity through Music ». Parmi les principaux intervenants et les conversations créatives de cette journée figurent les architectes Sumayya Vally, Sir David Adjaye OBE et la présidente de Berklee, Erica Muhl. La journée débutera par une représentation d'Al Ahalla, un chant maritime traditionnel des Émirats Arabes Unis, et se terminera par une représentation du Global Jazz Project, un projet musical multiculturel de l'artiste Danilo Perez, lauréat d'un Grammy Award, avec le musicien Charbel Rouhana.

D'autres sujets seront également abordés au cours du Sommet, notamment : l'impact des médias numériques et de l'intelligence artificielle, certains aspects géographiques comme l'Afrique de l'Est et les arts et la culture, la culture et l'urgence climatique, entre autres.

En outre, le programme de cette année accueille des intervenants de haut niveau, dont Ernesto Ottone Ramirez, sous-directeur général de l'UNESCO pour la culture, Fiammetta Rocco, rédactrice en chef de la culture pour le magazine The Economist, Dr Helena Nassif, directrice de la section Ressources culturelles (Al-Mawred Al-Thaqafy), Harvey Mason Jr., PDG de The Recording Academy, la productrice Jennifer Stockman, l'architecte primé Frank Gehry et les collectionneurs Guy et Myriam Ullens, entre autres.

Le programme du Sommet comprend une série exceptionnelle de conférences, de tables rondes, de discussions d'artistes, d'ateliers, de projections de films, de conversations créatives et de spectacles culturels. Les représentations seront entrelacées lors des séances plénières et comprendront des représentations patrimoniales au début de chaque matinée, notamment un spectacle de danse du chorégraphe hip-hop Kader Attou, et une réalisation musicale du célèbre joueur d'oud et compositeur Naseer Shamma.

Mohamed Khalifa Al Mubarak, président du DCT Abou Dabi, a déclaré : « Nous sommes heureux d'organiser une fois de plus, aux côtés d'incroyables partenaires mondiaux, le Sommet de la culture d'Abou Dabi dans la capitale des Émirats arabes unis. Abou Dabi s'engage à être un lieu de rencontre pour les experts culturels et les professionnels de divers domaines d'expertise afin de se réunir et de discuter de l'avenir de notre secteur et de la manière dont nous pouvons construire un écosystème culturel diversifié et plus durable. Alors que nous nous préparons à accueillir ces leaders mondiaux, nous nous rappelons que nous avons la responsabilité partagée de trouver des solutions et d'élaborer des politiques qui peuvent répondre aux enjeux urgents de notre époque et trouver des moyens de conduire le changement dans notre industrie mondiale. »

« Le 5e Sommet de la culture d'Abou Dabi offre une occasion opportune aux acteurs culturels du monde entier de partager une vision commune pour réviser les modèles actuels et imaginer des voies plus durables et résilientes pour l'avenir », a déclaré Ernesto Ottone R., sous-directeur général pour la culture de l'UNESCO.

« C'est un plaisir pour le Design Museum d'être l'un des partenaires du Sommet de la culture 2022, qui rassemble des personnes créatives du monde du design et rejoint des penseurs créatifs, des leaders culturels, des artistes et des acteurs du changement du monde entier alors que nous nous réunissons tous ensemble à Abou Dabi », a déclaré Tim Marlow, directeur du Design Museum.

« Le Sommet est l'occasion de tenir des conversations sur des questions culturelles importantes tout en intégrant des personnes du monde entier. Il offre une occasion trop rare aux artistes et aux penseurs d'envisager l'avenir », a déclaré Richard Armstrong, directeur du musée et de la fondation Solomon R. Guggenheim.

« L'aspect le plus passionnant du Sommet de la culture, ce sont les nombreuses personnes fascinantes que je rencontre. Les écouter parler me permet de me mettre à leur place et de découvrir le monde sous un angle entièrement nouveau. Ils offrent une toute nouvelle perspective à l'expression 'Ouvrir les yeux' », a déclaré Fiammetta Rocco, rédactrice en chef chargée de la culture pour le magazine The Economist.

« Nous sommes ravis de nous associer au Sommet de la culture d'Abou Dabi et sommes impatients de découvrir comment nous pouvons tous travailler ensemble pour éveiller le pouvoir de la musique. Le Moyen-Orient est une véritable 'culture vivante' et abrite tant de scènes musicales différentes et florissantes que ce sommet est une excellente occasion de mettre en lumière cette communauté musicale dynamique », a déclaré Harvey Mason Jr., PDG de The Recording Academy.

Le Sommet de la culture d'Abou Dabi 2022 est organisé par le DCT Abou Dabi en collaboration avec des organisations partenaires mondiales apportant leur expertise dans divers domaines, de la culture et des arts aux médias et à la technologie. Parmi les partenaires figurent l'UNESCO, Economist Impact, Google, le Design Museum, le musée et la fondation Solomon R. Guggenheim et The Recording Academy. Les autres partenaires participants sont Image Nation Abu Dhabi, Abu Dhabi Film Commission, Sandstorm Comics, Cultural Foundation, Louvre Abou Dabi, Berklee Abu Dhabi, Culture Resource, le Fonds arabe pour les arts et la culture, et l'Institut Français.

Ceux qui souhaitent assister au Sommet de la culture d'Abou Dabi 2022 peuvent enregistrer leur intérêt sur le site Web : www.culturesummitabudhabi.com . L'événement est sur invitation seulement et les places sont limitées.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1901283/Culture_Summit_Abu_Dhabi.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1901284/Mohamed_Khalifa_Al_Mubarak.jpg

SOURCE The Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi