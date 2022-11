Le Sommet de la culture d'Abu Dhabi conclut une cinquième édition exceptionnelle, axée sur l'action

Des maîtres de la culture, de l'art et du design ont animé des discussions percutantes au sein de leur secteur pendant le sommet d'une durée de trois jours

ABU DHABI, EAU, 12 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le Sommet de la culture d'Abu Dhabi, un forum culturel mondial organisé par le Département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi, a conclu sa cinquième édition le mois dernier. Cet événement d'une durée de trois jours, qui était le premier Sommet organisé en personne depuis la pandémie de COVID-19, a réuni des leaders culturels, des artistes, des savants, des décisionnaires et des professionnels de la création venus de plus de 90 pays dans la capitale des Émirats arabes unis pour discuter des défis urgents auxquels fait face le secteur culturel, ainsi que le rôle joué par la culture dans la résolution de problèmes plus vastes dans le monde d'aujourd'hui.

Sur le thème de cette année, « Une culture vivante », le Sommet a examiné les enjeux contemporains qui font évoluer les industries culturelles et créatives (ICC) et le secteur culturel au sens large. Le programme a exploré ce que signifie embrasser la culture en tant qu'expérience vécue dans un monde qui a été transformé par la récente pandémie, en plus des discussions sur la diversité culturelle à Hollywood, le rôle du collectionneur d'art, l'impact des médias numériques et de l'intelligence artificielle, la culture et l'urgence climatique, les leçons essentielles résultant de la pandémie, entre autres choses. Le programme comprenait également une série de discours liminaires, de tables rondes, de discussions d'artistes, d'ateliers, de projections de films, de conversations créatives et de spectacles culturels.

Cette année, le Sommet a accueilli d'éminents conférenciers du monde entier, notamment le comédien et animateur du Daily Show Trevor Noah, l'architecte de renommée mondiale Frank Gehry, l'architecte acclamé Sir David Adjaye, le professeur et fondateur de Forensic Architecture Eyal Weizman, l'architecte Sumayya Vally, les collectionneurs d'art Guy et Myriam Ullens, parmi beaucoup d'autres.

Les conférenciers présents au Sommet ont mené des discussions percutantes avec les participants tant sur scène qu'en dehors, tandis que le Sommet continue d'offrir une plateforme riche pour les échanges culturels et des opportunités variées pour des discussions interpersonnelles.

Commentant l'événement, Son Excellence Mohammed Khalifa Al Mubarak, président du DCT d'Abu Dhabi, a déclaré : « La cinquième édition du Sommet de la culture d'Abu Dhabi a vu la communauté mondiale se réunir pour apprendre, collaborer et incarner une culture vivante. Il s'agissait d'un sommet axé sur l'action, offrant une plate-forme pour des voix multidisciplinaires œuvrant en faveur de progrès réels et visibles dans le secteur culturel, tout en identifiant les politiques culturelles mesurables nécessaires pour réaliser ces progrès à l'échelle mondiale. Nous sommes convaincus que la culture est un élément fondateur pour les jeunes, la société et le monde entier. »

L'un des fils conducteurs du discours du Sommet était le pouvoir de l'éducation en tant que catalyseur du développement culturel, ainsi que la contribution de la culture à la promotion de diverses opportunités de croissance éducative. C'est dans cette optique d'apprentissage que Al Mubarak a annoncé que le DCT d'Abu Dhabi unira ses efforts à ceux de l'UNESCO et du Ministère de la culture des EAU pour diriger une conférence mondiale sur l'éducation culturelle et artistique qui se tiendra à Abu Dhabi en décembre 2023. La conférence visera à présenter un nouveau cadre pour l'éducation culturelle et artistique qui s'appuiera sur des consultations régionales d'experts.

« Cette conférence consacrée à la relation entre l'éducation et la culture sera la concrétisation la plus importante de ce à quoi nous travaillons depuis 20 ans. Comment faire en sorte que tout ce dont nous parlons soit mis en place au niveau local et ait un impact positif sur les personnes, les communautés et les relations », a expliqué Ernesto Ottone Ramirez, le sous-directeur général pour la culture de l'UNESCO. À propos du Sommet, M. Ramirez a déclaré : « Je suis très reconnaissant pour ces trois jours qui nous ont permis, à l'UNESCO, de nous enrichir. »

À l'instar du Sommet précédent, l'accent a été mis sur l'élaboration de politiques visant à faire progresser le changement dans le secteur culturel. Un appel distinct a été lancé en faveur de politiques culturelles intergouvernementales visant à mieux relier la culture aux besoins de développement social et économique, en abordant la question du changement climatique et l'impact de l'architecture sur les espaces communs en société. Comme souligné lors des discussions avec les architectes de renommée mondiale présents, Sir David Adjaye, Sumayya Vally et Frank Ghery, « Je n'ai pas la prétention de savoir en quoi consiste l'avenir, mais je sais qu'un bâtiment peut susciter des sentiments et créer une activité collective et je pense que cela est important », a déclaré M. Gehry au public lors de sa discussion avec Son Excellence Mohammed Khalifa Al Mubarak.

Le Sommet s'est conclu par une performance éblouissante du Global Jazz Project du pianiste primé Danilo Perez, avec le célèbre oudiste Charbel Rouhana.

Le Sommet de la culture d'Abu Dhabi 2022 a été organisé en collaboration avec des partenaires mondiaux, notamment l'UNESCO, Economist Impact, Google, le Design Museum, le musée et la fondation Solomon R. Guggenheim, et la Recording Academy. Les autres partenaires participants sont Image Nation Abu Dhabi, Abu Dhabi Film Commission, Sandstorm Comics, Cultural Foundation, le Louvre Abu Dhabi, Berklee Abu Dhabi, Culture Resource, le Fonds arabe pour les arts et la culture, et l'Institut Français.

