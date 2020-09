Le sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20 se tiendra virtuellement et il aura pour thème « Réaliser les opportunités du XXIe siècle pour tous »

RIYADH, Arabie saoudite, 29 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Le sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20 de 2020 se tiendra virtuellement du 21 au 22 novembre et sera présidé par Sa Majesté le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud.

La présidence du G20 s'appuiera sur le succès de l'extraordinaire sommet virtuel des chefs d'État et de gouvernement du G20 qui s'est tenu en mars dernier et sur les résultats de plus d'une centaine de réunions de groupes de travail et de réunions ministérielles.

Le G20 mène la lutte contre la pandémie mondiale en prenant des mesures rapides et sans précédent pour protéger les vies, les moyens de subsistance et les plus vulnérables. Le G20 a versé plus de 21 milliards de dollars pour soutenir la production, la distribution et l'accès aux diagnostics, aux thérapies et aux vaccins, a injecté 11 000 milliards de dollars pour protéger l'économie mondiale et a lancé une initiative de suspension de la dette pour les pays les moins avancés qui permettra aux pays bénéficiaires de reporter 14 milliards de dollars de paiements exigibles au titre du service de la dette pour cette année afin d'utiliser ces montants pour financer leurs systèmes de santé et leurs programmes sociaux.

Le prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20 mettra l'accent sur la protection des vies et le rétablissement de la croissance, en s'attaquant aux vulnérabilités découvertes pendant la pandémie et en jetant les bases d'un avenir meilleur. Le sommet se concentrera également sur la promotion de l'action internationale pour réaliser les opportunités du XXIe siècle pour tous, en responsabilisant les gens et en protégeant notre planète, tout en exploitant le potentiel de l'innovation pour façonner de nouvelles frontières.

