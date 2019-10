Le sommet du voyage gourmand FoodTreX London fait maintenant partie de la prestigieuse semaine London Travel Week

FoodTreX London se consacre aux activités du voyage gourmand. Il met en relation des destinations, des entrepreneurs et des intervenants clés du monde entier dans le cadre d'une journée complète de présentations de style TedX par des experts de l'industrie sur la façon de tirer parti de la puissance du tourisme gourmand. Parmi les conférenciers de cette année, citons Chantal Cooke (Passion pour la planète, Royaume-Uni), Aashi Vel (TravelingSpoon.com, États-Unis), Raj Gyawali (Socialtours, Népal), Justin Hawke (Moor Beer, Royaume-Uni) et Veruska Anconitano, journaliste primée. La cérémonie de remise des prix FoodTrekking Awards 2019, qui reconnaît l'excellence et l'innovation dans les expériences touristiques culinaires dans le monde entier, clôturera la journée.

Toute personne travaillant dans le secteur de l'alimentation, des boissons, du tourisme et de l'hôtellerie est invitée à y participer. L'inscription est de 349 GBP pour la journée complète. Pour en savoir plus sur FoodTreX London et vous inscrire, rendez-vous sur bit.ly/ftx-london-2019.

À PROPOS DE LA LONDON TRAVEL WEEK

La London Travel Week est un festival d'événements d'une semaine destiné aux professionnels du voyage qui a lieu chaque année pendant la première semaine de novembre. En tant que lieu de rencontre mondial de l'industrie, la London Travel Week réunit l'ensemble de la communauté mondiale des professionnels du voyage pour façonner les 12 prochains mois du tourisme par le biais de lancements de produits, de sommets, de fêtes, de cérémonies de remise de prix et plus encore. La London Travel Week est un guichet unique qui présente les événements incontournables qui se déroulent autour de WTM London pour aider les professionnels du voyage à tirer le meilleur parti de leur expérience chez WTM et de leur séjour à Londres. Pour plus d'informations à propos de la London Travel Week, veuillez visiter https://londontravelweek.wtm.com

À PROPOS DE LA WORLD FOOD TRAVEL ASSOCIATION (WTFA)

La WFTA est une organisation à but non lucratif fondée en 2001 par son directeur exécutif actuel, Erik Wolf. Aujourd'hui, elle continue d'être reconnue comme l'autorité mondiale en matière de tourisme culinaire, gastronomique et gourmand. La mission de l'association est de préserver et de promouvoir les cultures culinaires par l'hospitalité et les voyages. L'organisation produit des événements sous sa marque FoodTreX, ainsi que des recherches à la pointe de l'industrie, des séminaires de formation professionnelle, des manuels, un programme annuel de prix pour reconnaître l'excellence et l'innovation dans le tourisme gourmand et d'autres outils de développement de destinations pour les destinations culinaires. L'organisation héberge également une communauté en ligne pour les professionnels du voyage culinaire sur GastroTerra.org. Pour plus d'informations sur la World Food Travel Association, veuillez consulter le site suivant : www.WorldFoodTravel.org.

Contact pour les médias : Erik Wolf (+44) 7827 582 554 help@worldfoodtravel.org

