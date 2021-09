Le sommet historique entre la CARICOM et l'AFRIQUE prévoit de renforcer l'unité, le commerce et l'investissement entre les deux régions

LONDRES, 10 septembre 2021 /PRNewswire/ -- L'histoire s'est écrite le 7 septembre 2021, lorsque le premier sommet entre la CARICOM et l'Afrique s'est tenu virtuellement sous le thème " Unité à travers les continents : Opportunités d'approfondir l'intégration ». La conférence, qui a été retardée d'un an en raison de la pandémie, visait à « promouvoir une collaboration plus étroite entre la diaspora africaine, les personnes d'ascendance africaine et la région et les institutions des Caraïbes et du Pacifique. »

Le président kenyan Uhuru Kenyatta a dirigé le sommet avec les dirigeants de 69 pays d'Afrique et des Caraïbes. Parmi les sujets abordés figuraient l'accroissement des échanges économiques et des possibilités d'investissement entre l'Afrique et les Caraïbes, ainsi que la solidarité face aux enjeux mondiaux, notamment le changement climatique et la pandémie de COVID-19.

« Chers collègues, nous avons le pouvoir d'exiger des changements dans le système international, de nous battre pour les obtenir et de les réaliser. Mais seulement si nous agissons de manière harmonieuse », a déclaré le président Kenyatta. « Nous sommes une population d'environ 1,4 milliard de personnes, avec de grandes ressources naturelles et créatrices de richesses, notamment le pétrole, le gaz, l'agriculture, les minéraux, la sylviculture, le tourisme, la pêche et bien plus encore. »

Le Premier ministre de la Dominique, M. Roosevelt Skerrit, a déclaré qu'il était urgent d'effectuer des progrès nécessaires sur tous les sujets abordés et que son pays était prêt à jouer son rôle. Il a partagé l'enthousiasme et les attentes de l'ensemble des Caraïbes et de l'Afrique concernant une coopération et des contacts plus étroits entre le continent et la région - et est favorable à un sommet annuel.

Ces dernières années, de nombreux ressortissants africains originaires du Nigeria, du Kenya, d'Afrique du Sud et d'autres pays ont opté pour la double nationalité grâce aux programmes de citoyenneté par investissement (CBI) proposés par plusieurs pays des Caraïbes comme la Dominique et Saint-Kitts-et-Nevis . Ces programmes permettent aux individus de contribuer à l'économie d'un pays et d'obtenir des droits de voyage supplémentaires, ce que les passeports africains ne permettent pas.

« L'initiative du bassin des Caraïbes (IBC) permet aux communautés africaines de créer et de développer leurs entreprises et leurs investissements à l'échelle internationale, et donne aux familles le sentiment de faire partie d'une région avec laquelle elles partagent un héritage culturel », explique Micha Emmett, avocate sud-africaine à double qualification et directrice générale d'une société de conseil en citoyenneté basée à Londres. « Avec le renforcement des liens entre l'Afrique et la région des Caraïbes, nous ne pouvons que nous attendre à ce que davantage de personnes participent à cette initiative qui est bénéfique pour les deux parties », a-t-elle ajouté.

Entre-temps, la secrétaire générale de la CARICOM, Mme Carla Barnett, a déclaré que le cycle de l'histoire a amené les Caraïbes et l'Afrique à une nouvelle union « qui est librement consentie ». « Alors que nous cherchons à reconstruire nos économies... nous devons prendre conscience des opportunités d'investissement », a-t-elle ajouté.

[email protected] , www.csglobalpartners.com

SOURCE CS Global Partners