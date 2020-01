Le Sommet international pour une éducation équilibrée et inclusive à Djibouti se termine par la création d'une nouvelle Organisation pour la coopération educative

L'OEC, dont l'Assemblée générale fonctionnera sur la base démocratique d'un pays, une voix, assurant ainsi la responsabilité vis-à-vis des États membres qui bénéficieront de son soutien, comptera également des organisations de la société civile et universitaires en qualité de Membres associés à droits restreints.

L'OEC sera créée avec une filiale financière en propriété exclusive, responsable devant l'Assemblée générale, capable de générer des fonds de manière éthique et durable en faveur des réformes de l'éducation. Cette filiale, structurellement orientée vers des investissements dans des projets socialement et écologiquement responsables dans ses États membres, financera à long terme intégralement les activités de l'organisation et fournira des fonds à l'OEC pour soutenir les systèmes éducatifs des États membres avec un financement basé sur la solidarité.

L'OEC est conçue comme une structure fonctionnelle et rationnelle, suit une stratégie d'intervention systémique efficace et met l'éducation au service des communautés, de la société et du développement national, comme l'exigent les engagements pris dans l'UDBIE.

Le premier Secrétaire général de l'OEC a été élu. Il sera chargé d'établir et de présider un Comité préparatoire, qui jettera les bases de l'OEC jusqu'à l'entrée en vigueur de la Charte constitutive de l'Organisation, suite à sa ratification par un minimum de 10 des États signataires fondateurs. L'entrée en vigueur de la Charte constitutive déclenchera la convocation de la première Assemblée générale.

Tous les signataires de l'UDBIE adoptent les quatre piliers clés pour une éducation équilibrée et inclusive : l'intraculturalisme, la transdisciplinarité, le dialectisme et la contextualité. Ils s'engagent à appliquer ces principes dans leurs systèmes éducatifs, avec le soutien intersectoriel de l'OEC, sur la base des besoins contextualisés de leurs populations, de leurs priorités nationales et de l'impératif mondial à l'égard du développement durable.

L'Education Relief Foundation (ERF) est une organisation non gouvernementale et sans but lucratif basée à Genève, qui œuvre à développer, promouvoir et intégrer une éducation équilibrée et inclusive par le développement de politiques, le renforcement des capacités et l'engagement de la société civile, entre autres activités.

La série de conférences organisées dans le cadre du ForumBIE 2030 a débuté lorsque le Ier ForumBIE 2030 s'est déroulé aux Nations unies à Genève, en Suisse, en décembre 2017. En novembre 2018, le IIe ForumBIE 2030 à Mexico a été témoin à la fois du lancement du Global Guide of Ethics, Principles, Policies, and Practices in Balanced and Inclusive Education (Guide mondial d'éthique, principes, politiques et pratiques pour une éducation équilibrée et inclusive) et de la signature initiale de l'International Call for Balanced and Inclusive Education (Appel international pour une éducation équilibrée et inclusive), le document qui a appelé à la préparation de la Déclaration universelle de l'éducation équilibrée et inclusive.

