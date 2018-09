Le Sommet mondial de l'économie intelligente débute à Ningbo, dans la province du Zhejiang

NINGBO, Chine, 9 septembre 2018 /PRNewswire/ -- La huitième Exposition chinoise sur les produits d'application et les technologies pour la ville intelligente (Smart City Expo) et le Sommet mondial de l'économie intelligente ont débuté à Ningbo, dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, le 7 septembre.

Mettant l'accent sur l'économie intelligente et le développement des villes intelligentes, l'évènement va accueillir, du 7 au 9 septembre, des activités telles qu'un sommet, une exposition, une cérémonie de remise de prix, ainsi que des concours.

Le sommet a précisément réuni plus de 1 000 délégués pour son forum principal, dont plus de 100 dirigeants et fonctionnaires gouvernementaux, des universitaires comme Martin Hellman, lauréat du prix Turing 2015, ainsi que des entrepreneurs chinois et étrangers. Les participants ont présenté des exposés et dialogué sur les dernières réalisations et tendances, la recherche et la technologie de pointe, ainsi que sur l'avenir de l'économie intelligente.

L'Expo a également exhibé les nouvelles technologies, les nouveaux produits ainsi que les nouvelles applications qui mettent en valeur les réalisations de Ningbo dans le domaine de l'économie intelligente, avec la participation d'entreprises telles que Microsoft, Amazon, China Mobile, China Unicom, Huawei, Baidu, Tencent, Alibaba, pour ne citer que celles-ci.

Parallèlement à cela, la cérémonie de remise des prix « China-Europe Green & Smart City » 2018 (villes vertes et intelligentes en Chine et en Europe) a eu lieu pour la première fois pendant l'Expo de Ningbo.

L'Expo a également organisé un concours d'innovation et d'esprit d'entreprise, ainsi que des activités de jumelage entre l'industrie et les entreprises. Cela a offert une plate-forme d'échanges et de collaboration. (Édité par Niu Huizhe, niuhuizhe@xinhua.org)

Contact pour les médias : Wu Shuang, +86-10-63077787