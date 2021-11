Le Sommet mondial des jeunes scientifiques 2021 débute à Wenzhou, construisant un pont d'innovation et de coopération pour le personnel scientifique et technologique

Le WYSS, coparrainé et accueilli par l'Association chinoise pour la science et la technologie (CAST) et le gouvernement populaire de la province du Zhejiang, accueille chaque année de jeunes talents du monde entier. Il est devenu l'un des principaux événements scientifiques et technologiques internationaux et une plateforme innovante rassemblant des ressources mondiales.

Peter Gluckman, président du Conseil international pour la science, et Zhong Nanshan, l'un des meilleurs épidémiologistes chinois, ont prononcé les discours d'ouverture par vidéo.

Zhang Yuzhuo, un haut fonctionnaire de la CAST, a salué l'influence internationale croissante de l'événement, qui s'est tenu pour la première fois il y a deux ans, ainsi que les liens plus forts entre les jeunes talents de divers pays, favorisés par le sommet.

Le sommet offre aux jeunes universitaires des possibilités d'échanges ouverts et sérieux, favorise une écologie de bénéfices mutuels et d'innovations partagées, et construit une communauté de jeunes qui se caractérise par l'ouverture, la confiance mutuelle et l'innovation inclusive, a-t-il ajouté.

Wang Hao, un haut fonctionnaire de la province du Zhejiang, a présenté l'accélération de l'innovation scientifique, technologique et institutionnelle réalisée par la province au cours des deux dernières années, ajoutant que le Zhejiang a construit un système de plateforme d'innovation de grande capacité afin d'attirer et de retenir davantage de talents.

La province continuera à renforcer la recherche sur les technologies de base et à accélérer le développement des industries high-tech afin de donner une forte impulsion à un développement de haute qualité et de donner l'exemple de la construction d'une prospérité commune, a ajouté Wang.

Gluckman a fait remarquer que la technologie a besoin d'échanges et d'une coopération internationale plus ouverts, dans lesquels les jeunes scientifiques et les organisations joueront un rôle plus important.

Liu Xiaotao, un haut fonctionnaire de la ville de Wenzhou (Zhejiang), a déclaré que la ville considérait le sommet comme une occasion de promouvoir l'innovation parmi ses entités commerciales et d'alimenter l'innovation avec des résultats scientifiques.

Le sommet comprenait 47 activités en ligne et hors ligne, telles que le Forum international sur la conservation de la biodiversité et la biotechnologie, et le Symposium international 2021 sur les villes résilientes.

Le sommet prévoit également de lancer un programme de cours d'été, offrant des visites universitaires, ainsi que des échanges et des stages de recherche.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1688137/521636968014__pic_hd.jpg

