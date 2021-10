Le Sommet mondial sur l'économie verte 2021 se termine par la 7e Déclaration de Dubaï

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 11 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Sous le thème « Galvaniser l'action pour une reprise durable », l'Autorité de l'électricité et de l'eau de Dubaï (DEWA) et l'Organisation mondiale de l'économie verte ont organisé le 7e Sommet mondial de l'économie verte (WGES). Il a réuni d'éminents conférenciers et fonctionnaires et s'est concentré sur quatre thèmes : Jeunesse, Innovation et technologies intelligentes, Économie et politiques vertes et Finance verte.