Le Sommet sur le développement des marques chinoises a eu lieu jeudi à Shanghai, lors duquel un classement d'évaluation de la valeur des marques a été révélé

SHANGHAI, 9 mai 2019 /PRNewswire/ -- Le Sommet 2019 sur le développement des marques chinoises, premier événement de la « Journée du 10 mai sur les marques chinoises », a eu lieu jeudi à Shanghai, à l'est de la Chine. La « Journée du 10 mai sur les marques chinoises » a été organisée par l'agence de presse Xinhua, le journal Economic Daily, le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT), le Conseil chinois pour le développement des marques (CCBD), ainsi que par la China Appraisal Society, et co-organisée par le Service chinois d'informations économique (CEIS) et d'autres institutions.

Lors du sommet, le classement d'évaluation de la valeur des marques chinoises a été révélé, la banque chinoise ICBC figurant en première position, grâce à sa valeur de marque d'environ 293 milliards de yuans.

Le classement a été révélé pour la sixième année consécutive. Il a été rapporté que 1 293 marques candidates avaient participé à l'évaluation des marques cette année, et que 589 marques étaient parvenues à figurer au classement. Leur valeur de marque combinée atteint au total 7 400 milliards de yuans.

D'après les résultats de l'évaluation, ICBC figure en première position dans le classement sur la valeur de marque des entreprises, avec une valeur de marque d'environ 293 milliards de yuans. Kweichow Moutai occupe la première place dans le classement sur la valeur de marque régionale par indication géographique, avec une valeur de marque d'environ 288 milliards de yuans. Geely Auto Group figure en première position dans le classement sur la valeur de marque de produits, avec une valeur de marque d'environ 31,4 milliards de yuans. Dali Foods enregistre la valeur la plus élevée parmi les marques d'innovation technologique, avec une valeur de marque d'environ 20 milliards de yuans. Grâce à une valeur de marque d'environ 43 milliards de yuans, Tsingtao Brewery figure loin devant parmi les marques chinoises traditionnelles.

Aujourd'hui, 20 pour cent des marques célèbres au niveau mondial se partagent une part de marché de 80 pour cent, et les pays développés sont entrés dans l'ère de l'économie des marques. Il est devenu hautement prioritaire d'accélérer « l'expansion mondiale » des marques chinoises, ainsi que de promouvoir un développement économique de grande qualité, a déclaré Liu Pingjun, président du Conseil chinois pour le développement des marques (CCBD).

Les experts présents au sommet ont également insisté sur la nécessité de prendre diverses mesures pour contribuer à cultiver des marques de classe mondiale.

Xu Kunlin, maire adjoint de Shanghai, a souligné que Shanghai bâtissait actuellement un nouveau modèle pour l'évaluation des marques, faisant intervenir une certification tierce volontaire, la prise de décisions pour revitaliser les marques traditionnelles locales, ainsi que la promotion active du projet de démonstration de la culture des marques.

Les médias jouent par ailleurs un rôle important dans l'amélioration de la valeur de marque.

En juin 2017, Xinhua a lancé le « Projet des marques nationales » pour contribuer à promouvoir le développement de marque des entreprises chinoises.

