Le sommet virtuel Gastech oriente le mandat de la transition énergétique

Les dirigeants du secteur de l'énergie considèrent la diversification vers une énergie plus verte comme une priorité pour la croissance à long terme des entreprises et les ambitions d'une consommation énergétique nette zéro

La conférence stratégique du sommet virtuel Gastech a mis en vedette les décisionnaires les plus puissants de l'industrie du gaz, du GNL et de l'énergie

LONDRES, 13 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Les remarques de clôture du sommet virtuel Gastech se sont déroulées aujourd'hui. Le sommet a mis en lumière l'importance du gaz dans la demande croissante d'énergie à l'échelle mondiale et a souligné la résilience de l'industrie face à la volatilité des prix, à la pandémie de COVID-19 et aux changements apportés au programme environnemental. Les sociétés gazières sont maintenant des entreprises du secteur de l'énergie, dont le mandat commun est d'assurer un avenir énergétique à faibles émissions de carbone.

Le ministre du Commerce et de l'Industrie de Singapour, M. Chan Chun Sing, a ouvert le sommet lundi 7 septembre, mettant immédiatement de l'avant le thème maintenu tout au long de la semaine : l'industrie du gaz, du gaz naturel liquéfié et de l'énergie évoluera et s'adaptera pour répondre aux ambitions de consommation énergétique nettes de zéro d'ici le milieu du siècle. Lors de l'ouverture, Chan Chun Sing a déclaré : « En tant que plaque tournante régionale du GNL, notre gouvernement et l'industrie gazière de Singapour ont entrepris de nombreuses initiatives dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Celles-ci visent à promouvoir l'innovation dans le secteur et l'adoption de stratégies énergétiques plus durables sur le plan environnemental. »

Les PDG les plus importants de l'industrie ont toujours accepté de participer à Gastech en tant que conférenciers. Le programme de cette conférence stratégique et technique de renom compte plus de 200 intervenants animant 89 conférences et présentations. Plus de 1 500 délégués ont participé à cette plateforme mondiale d'échange de connaissances, le plus grand événement de cette nature consacré à l'industrie mondiale du gaz, du GNL et de l'énergie. Les enjeux ayant des conséquences sur l'avenir de l'industrie, la sécurité de l'approvisionnement énergétique, l'abordabilité et la durabilité, les perspectives de reprise de la demande et des investissements ainsi que les changements de l'offre dans un monde post-COVID-19, sont demeurés prioritaires à l'ordre du jour.

Lundi, l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles du Canada, s'est adressé aux délégués lors d'un discours-programme, dans le cadre duquel il a dirigé le mandat du sommet pour la transition énergétique, en déclarant : « Tout comme notre objectif d'émissions nettes zéro d'ici 2050 a besoin de notre industrie pétrolière et gazière, cette dernière a besoin d'émissions nettes zéro. » M. O'Regan a en outre ajouté : « Nous devons maintenant poursuivre notre mission commune : une économie nette zéro d'ici 2050, une économie mondiale qui poursuit sa croissance et une transition énergétique qui ne laisse personne de côté. »

Joseph McMonigle, secrétaire général du Forum international de l'énergie, a ouvert la deuxième journée de la conférence par un discours liminaire et a déclaré : « La pandémie rend les enjeux plus importants, en creusant l'écart avec la demande au cours de la prochaine décennie. Pour l'industrie gazière, cela représente de nouvelles possibilités de jouer un plus grand rôle dans la poursuite des objectifs en matière de climat, d'air pur et d'accès à l'énergie. »

La discussion sur la réponse collective nécessaire à la transition énergétique ainsi que sur les stratégies et l'innovation qui façonneront l'avenir de l'industrie s'est poursuivie tout au long du sommet. Thomas Siebel, auteur et président-directeur général de C3.ai, et Eugene Kaspersky, PDG de Kaspersky, ont tous deux présenté des discussions techniques Gastech Tech Talks sur la transformation numérique, l'Internet des objets et la sécurité ainsi que la criticité de la technologie pour l'avenir énergétique.

Pratima Rangarajan, PDG d'OGCI Climate Investments, a abordé la question du changement climatique. « L'énergie est au cœur de toute cette activité, mais la décarbonisation du système énergétique ne résout pas le problème climatique. C'est pourquoi il est impératif pour nous tous, même au sein de l'industrie de l'énergie, d'adopter une vision systémique de tout ce que nous faisons et de travailler ensemble à la décarbonisation de nos écosystèmes. », a-t-elle déclaré.

Le potentiel de l'hydrogène de jouer un rôle clé dans un avenir énergétique propre, sûr et abordable a été discuté cette semaine; M. De La Rey Venter, vice-président exécutif de l'entreprise Gaz intégré de Shell, demandant : « Quelle est l'importance de l'hydrogène dans le contexte de nos aspirations climatiques? Pour être franc, il joue un rôle essentiel. » L'hydrogène a un rôle important à jouer dans la décarbonisation de l'industrie de l'énergie. L'exposition-conférence Gastech Hydrogen a été lancée cette semaine et se tiendra en parallèle de Gastech. Cet événement réunira à Singapour en septembre 2021 ceux qui contribuent au développement de l'hydrogène et ceux qui y investissent.

Dirigeant l'industrie du gaz, du GNL et de l'énergie vers un avenir énergétique plus propre, les conférenciers du sommet ont inclus : Lorenzo Simonelli, président, président et chef de la direction de Baker Hughes; Maarten Wetselaar, directeur de Gaz intégré et des nouvelles énergies et membre du comité exécutif de Shell; Laurent Vivier, vice-président principal, Gaz, Total; Mike Sabel, co-PDG, coprésident et fondateur, Venture Global LNG; Jerome Schmitt, président, Oil & Gas Climate Initiative; Alex Volkov, vice-président, Global LNG Marketing, ExxonMobil; Francis Fannon, secrétaire adjoint du Bureau des ressources énergétiques, Département d'État des États-Unis; Shawn Tupper, sous-ministre délégué des Ressources naturelles, Canada; l'honorable Dale Nally, ministre associé du gaz naturel et de l'électricité, gouvernement de l'Alberta; Irtiza Sayyed, président, ExxonMobil LNG Market Development Inc.; Prabhat Singh, président et directeur général, Petronet LNG; Atsunori Takeuchi, cadre supérieur, directeur général, Service d'optimisation et du commerce du GNL, Tokyo Gas; Faisel Khan, directeur financier, Sempra LNG; Anatol Feygin, directeur commercial, Cheniere; Thomas Siebel, auteur, président et chef de la direction, C3.ai; De La Rey Venter, vice-président exécutif, entreprise Gas intégré, Shell; Niek den Hollander, membre du conseil d'administration, Uniper SE; Keisuke Sadamori, directeur, marchés et sécurité de l'énergie, Agence internationale de l'énergie; Sanjiv Lamba, vice-président exécutif, APAC, Linde; Thorbjoern Fors, vice-président exécutif, Applications industrielles, Siemens Energy; et, Dan Feldman, associé, Shearman & Sterling.

Nick Ornstien, vice-président, Énergie, de dmg events, a déclaré : « Le sommet virtuel Gastech a permis de mieux comprendre les plus récentes stratégies et tendances commerciales qui dominent l'industrie du gaz, du GNL et de l'énergie, en fournissant aux délégués des renseignements rapides sur la meilleure façon d'harmoniser les modèles d'affaires dans le paysage post-pandémique. »

Le sommet virtuel 2020 de Gastech a remplacé le salon et la conférence de Gastech prévue à Singapour cette semaine. dmg events et l'organe directeur de Gastech ont pris, en consultation avec l'agence gouvernementale Enterprise Singapore et le Conseil du tourisme de Singapour, la décision collective de reporter cet événement à la période du 13 au 16 septembre 2021, en raison des préoccupations liées à la pandémie mondiale, à l'accessibilité et au bien-être des intervenants, des délégués, des exposants et des visiteurs.

Gastech Virtual Summit 2020