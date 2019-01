Le sonar Kongsberg EM 124 joue un rôle important pour permettre au premier homme d'atteindre le point le plus profond de l'Atlantique

Le Kongsberg EM 124, qui a vu le jour en 2018, représente la cinquième génération d'une série de nouveaux systèmes multifaisceaux de Kongsberg Maritime ; il est le successeur de l'EM 122, de très haut niveau technologique, la norme de référence pour les systèmes multifaisceaux en eau profonde. Il s'agit d'un échosondeur modulaire multifaisceaux à la pointe de la technologie, qui permet de cartographier en haute résolution les fonds marins, depuis les eaux peu profondes jusqu'aux plus grandes profondeurs océaniques (11 000 m), avec une largeur de bande au sol et une résolution inégalées. Il dispose d'un large éventail de fonctionnalités, en particulier la collecte d'images du fond marin et de la colonne d'eau. Cette capacité permet d'économiser du temps et d'augmenter l'efficacité au cours des phases de planification, d'exécution ou d'analyse d'une mission. L'électronique à faible bruit possède une conception compacte et flexible pour faciliter son installation et son intégration dans un navire, quelle que soit sa taille.

« Il s'agissait de la toute première livraison d'un EM 124 ; il a d'ores et déjà fait ses preuves et montré de fantastiques résultats », a déclaré Chris Hancock, vice-président des ventes pour Kongsberg Underwater Technology. « La collaboration entre les leaders de Five Deeps Expedition et l'équipage du DSSV Pressure Drop a été excellente tout au long de la phase d'installation et de mise en service de ce projet. Notre équipe technique, forte de son expertise, a été en mesure d'optimiser les performances du système et de conclure avec succès les essais d'homologation en mer, juste avant la plongée prévue dans la fosse de Porto Rico. Au cours des douze prochains mois, nous continuerons à travailler ensemble et à soutenir l'expédition à distance grâce à notre service Mapping Cloud. »

« L'EM 124 est sans doute le sonar sous-marin le plus perfectionné actuellement en place sur un navire civil », a dit Vescovo. « Il a produit des rendus numériques 3D du plancher océanique, qui ont été utilisés pour identifier et vérifier le point le plus profond de la fosse, déterminant ainsi le lieu de la plongée. Cela était déterminant pour la réussite de la mission. »

Five Deeps Expedition est la première expédition habitée d'un submersible commercialement certifié visant à atteindre les points les plus profonds des cinq océans, d'ici la fin de l'année 2019. Le voyage se fera sur 40 000 milles nautiques (74 000 km) et le submersible aura plongé sur plus de 72 000 m (236 220 pi) d'eau.

Pour en savoir plus sur l'expédition, veuillez consulter le site www.fivedeeps.com .

À propos de Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime est le fournisseur de technologie hydroacoustique le plus fiable au monde pour une large gamme d'applications sous-marines destinées aux secteurs des sciences et aux industries navales, pétrolières et gazières offshore. Kongsberg Maritime propose également une large gamme de véhicules sous-marins autonomes, de navires de surface commandés à distance, de sonars navals, d'infrastructures et de capteurs pour les sciences sous-marines et les solutions en matière de communications maritimes.

À propos de Kongsberg Underwater Technology Inc.

Kongsberg Underwater Technology Inc. (KUTI), une filiale en propriété exclusive d'Hydroid, Inc., soutient le gouvernement américain, les principaux instituts de recherche et les sociétés commerciales de détection avec des solutions technologiques marines clés en main. La société développe, fabrique, commercialise et soutient également le système Seaglider® AUV.

Situé aux États-Unis et filiale de Kongsberg Maritime, Hydroid Inc. est le fabricant le plus fiable au monde en matière de véhicules sous-marins autonomes (AUV, de l'anglais Autonomous Underwater Vehicles) de pointe. Les véhicules sous-marins autonomes REMUS représentent la famille la plus avancée, diversifiée et éprouvée sur le terrain en matière d'AUV et de systèmes de soutien aux AUV à travers le monde.

