Le sondage de la fondation Gates révèle que les jeunes sont plus optimistes à propos du futur que les anciennes générations et que l'optimisme est le plus élevé dans les pays à revenu faible et intermédiaire

Le sondage mondial des jeunes Goalkeepers renforce le rôle des jeunes dans la réalisation des Objectifs mondiaux

SEATTLE, 24 septembre 2018 /PRNewswire/ -- La Bill & Melinda Gates Foundation a annoncé aujourd'hui les résultats de son Goalkeepers Global Youth Poll (sondage mondial des jeunes gardiens) qui a été mené par Ipsos Public Affairs en prévision du deuxième événement annuel « Goalkeepers », ou gardiens, de la fondation. Le sondage interroge des adultes et des jeunes dans 15 pays et leur demande leur avis sur leur vie personnelle, les défis pour leurs communautés et l'orientation de leur pays. Des données ont été collectées auprès de plus de 40 000 répondants âgés de 12 ans et plus dans des pays à revenu élevé (Australie, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Suède, États-Unis et Arabie Saoudite) et dans des pays à revenu faible et intermédiaire (Brésil, Chine, Inde, Indonésie, Kenya, Mexique, Nigeria et Russie), et ce, sur base du classement de la Banque mondiale.

Le sondage a révélé que les jeunes sont plus optimistes quant à leur avenir, à l'avenir de leur pays et à l'avenir du monde que les personnes plus âgées. Les niveaux d'optimisme sont les plus élevés dans les pays à revenu faible et intermédiaire, en effet, les jeunes (âgés de 12 à 24 ans) de ces pays sont le groupe le plus optimiste pour toutes les mesures. Le sondage a également révélé que les jeunes de ces pays sont plus susceptibles de penser qu'ils peuvent influer sur la façon dont leur pays est gouverné et que leur génération aura un impact plus positif sur le monde que la génération de leurs parents.

Les résultats du sondage, qui sont alignés au rapport de données Goalkeepers Data Report de cette année qui a été publié cette semaine et coécrit et révisé par Bill et Melinda Gates, suggèrent que les effets de décennies de progrès remarquables dans la lutte contre la pauvreté et la maladie se font sentir dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Depuis 2000, le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté a diminué de plus d'un milliard. Cependant, la croissance démographique rapide dans les pays les plus pauvres, en particulier en Afrique subsaharienne, met en péril les futurs progrès. Le rapport de cette année montre que l'investissement dans les jeunes, en particulier dans le domaine de la santé et de l'éducation, sera essentiel pour ouvrir la voie à la productivité et l'innovation et continuer à stimuler les progrès.

Parmi les autres observations notables du sondage mondial des jeunes Goalkeepers Global Youth Poll, l'on peut citer :

Les personnes des pays à revenu faible ou intermédiaire sont beaucoup plus susceptibles d'être d'accord avec l'affirmation suivante : « Ma génération aura un impact plus positif sur le monde que mes parents » (63 pour cent), comparés aux personnes dans les pays à revenu plus élevé (39 pour cent). Dans les deux groupes de pays, les jeunes sont plus susceptibles d'être d'accord avec cette affirmation que les personnes plus âgées.

Au total, 79 pour cent des jeunes de 12 à 24 ans des pays à revenu faible et intermédiaire se disent optimistes quant à l'avenir du monde, contre la moitié dans les pays à revenu élevé.

Les personnes provenant de différents groupes d'âge et régions pensent que, parmi les objectifs de développement durable (Objectifs mondiaux) des Nations Unies, les dirigeants devraient se focaliser sur les priorités majeures suivantes : mettre fin à la pauvreté (33 pour cent), améliorer l'éducation (31 pour cent) et accéder à l'emploi (27 pour cent).

Dans les pays à revenu élevé, les priorités majeures sont : mettre fin à la pauvreté (29 pour cent), lutter contre le changement climatique (24 pour cent), améliorer l'éducation (21 pour cent) et mettre fin aux conflits (21 pour cent).

Dans les pays à revenu faible et intermédiaire, les priorités majeures sont : améliorer l'éducation (41 pour cent), mettre fin à la pauvreté (37 pour cent) et accéder à l'emploi (32 pour cent).

Dans les pays à revenu faible, intermédiaire et supérieur, les femmes sont plus susceptibles que les hommes d'être d'accord avec l'affirmation suivante : « La vie est meilleure pour les hommes et les garçons que pour les femmes et les filles. » La différence est plus marquée dans les pays à revenu élevé où 49 pour cent des femmes sont d'accord contre 37 pour cent des hommes. Dans les pays à revenu faible et intermédiaire, 45 pour cent des femmes étaient d'accord contre 43 pour cent des hommes.

Bill et Melinda Gates coorganiseront, conjointement avec le rapport et le sondage mondial des jeunes, l'événement Goalkeepers pendant que les dirigeants se réunissent à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Des jeunes leaders dynamiques issus des secteurs public, commercial, technologique, médiatique, du divertissement et du secteur sans but lucratif discuteront, le 26 septembre, des innovations et des approches pour atteindre les Objectifs mondiaux.

La remise des prix, coorganisée par Bill et Melinda Gates, des Objectifs mondiaux « Goalkeepers Global Goals Awards » sera présentée le 25 septembre, la veille de la journée d'événement Goalkeepers. La remise de prix, en partenariat avec la Bill & Melinda Gates Foundation et l'UNICEF, célébreront des travaux exceptionnels axés sur les jeunes provenant du monde entier et qui sont directement liés aux 17 Objectifs mondiaux. Les trois catégories de prix comprennent le prix Progrès, le prix Acteur du changement et le prix Campagne.

Note aux éditeurs :

À propos de la Bill & Melinda Gates Foundation

La fondation Bill & Melinda Gates Foundation, qui est portée par la conviction que toutes les vies ont la même valeur, s'efforce d'aider toutes les personnes à mener des vies saines et constructives. Dans les pays en développement, elle s'attache à améliorer la santé des populations et à leur donner la chance de s'extirper de la faim et l'extrême pauvreté. Aux États-Unis, la fondation veille à ce que tous les élèves, en particulier ceux avec les ressources les plus limitées, puissent avoir accès aux opportunités qui leur permettront de réussir à l'école et dans la vie. Basée à Seattle, Washington, la fondation est dirigée par Sue Desmond-Hellmann, PDG, et William H. Gates Sr, coprésident, sous la direction de Bill et Melinda Gates et de Warren Buffett.

À propos d'Ipsos Public Affairs

Ipsos Public Affairs est un cabinet, composé de spécialistes chevronnés, qui est objectif, non partisan et se base sur des enquêtes. Il mène des initiatives de recherche stratégique pour un nombre divers d'organisations américaines et internationales, en se basant non seulement sur des recherches d'opinion publique, mais également sur des études d'opinion des parties prenantes, d'entreprises et de médias. Ipsos a des partenariats médias avec les organisations médiatiques les plus prestigieuses du monde. Grâce à des partenariats avec les médias, Ipsos Public Affairs est une source majeure d'informations intelligentes pour les entreprises et les spécialistes aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et à l'international. Ipsos Public Affairs est membre du groupe Ipsos, une société mondiale d'études de marché basée sur des enquêtes.

À propos d'Ipsos

Ipsos est une société d'études de marché indépendante contrôlée et gérée par des spécialistes de la recherche. Fondée en France en 1975, Ipsos est devenue un groupe de recherche mondial fortement implanté sur tous les marchés clés. Ipsos occupe la quatrième place dans l'industrie mondiale de la recherche.

Avec des bureaux dans 88 pays, Ipsos fournit une expertise approfondie dans cinq domaines de recherche : la marque, la publicité et les médias ; la fidélité du consommateur ; le marketing ; la recherche en affaires publiques ; et la gestion d'enquêtes. Les chercheurs d'Ipsos évaluent le potentiel du marché et interprètent les tendances du marché. Ils développent et construisent des marques. Ils aident les clients à établir des relations à long terme avec leurs clients. Ils testent la publicité et étudient les réponses de l'audience à divers médias et mesurent l'opinion publique dans le monde entier.

À propos de Goalkeepers

Goalkeepers est la campagne de la fondation visant à accélérer le progrès en matière de réalisation des Objectifs de Développement Durable (ou Objectifs mondiaux). En partageant les récits et les données émanant des Objectifs mondiaux, nous espérons inspirer une nouvelle génération de dirigeants — appelés les Goalkeepers— qui vont sensibiliser le public aux progrès, demander des comptes à leurs dirigeants et mener des initiatives pour atteindre les Objectifs mondiaux.

À propos des Objectifs mondiaux

Le 25 septembre 2015, au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, 193 dirigeants mondiaux se sont engagés en faveur des 17 Objectifs de Développement Durable (ou Objectifs mondiaux). Il s'agit d'une série d'objectifs ambitieux visant à accomplir trois actions extraordinaires d'ici 2030 : mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités et les injustices et remédier au changement climatique.

