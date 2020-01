Le soutien de l'Arabie saoudite permet l'accroissement de l'activité du port d'Aden

Abdullah Al-Sharafi, directeur de l'information de l'Autorité portuaire du Yémen, a confirmé une augmentation de 14 % des cargaisons déchargées par rapport à l'année 2018, en plus d'une augmentation de 17 % du nombre de conteneurs traités. Al-Sharafi a déclaré que l'année dernière, plus de cinq millions de tonnes de cargaison ont été déchargées dans le terminal à conteneurs du port. Le port d'Aden a également enregistré une augmentation de 14 % de la manutention de cargaisons sèches, soit 637 042,5 tonnes.

Le Royaume d'Arabie saoudite a fourni deux grues pour le port, d'une capacité de 60 tonnes chacune, dans le cadre du soutien accordé au Yémen au titre du Programme saoudien de développement et de reconstruction du Yémen (Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen - SDRPY). Ce soutien concerne des ports dans plusieurs gouvernorats yéménites. L'Arabie saoudite a également offert une grue d'une capacité de 60 tonnes chacune aux ports de Mocha et de Mukalla, et une grue de 30 tonnes chacune aux ports de Nishtun et de Socotra.

L'importance du soutien saoudien réside dans son pouvoir d'augmenter la capacité et l'efficacité des ports yéménites en général, améliorant ainsi les flux d'aide humanitaire, de matériel médical et d'expéditions commerciales dans le pays.

Le port d'Aden a repris ses activités en 2016, après un arrêt de près de 5 mois. Situé dans le golfe d'Aden, sur la côte sud du Yémen, il s'agit de l'un des plus grands ports naturels au monde. En 1950, Aden était le deuxième port le plus fréquenté au monde après New York, en termes de nombre de navires entrant dans le port.

