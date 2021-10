Le spécialiste des adhésifs Lohmann GmbH und Co. KG célèbre son 170e anniversaire

Neuwied, 27/10/2021. La société Lohmann GmbH & Co. KG fêtera ses 170 ans cette année. Pendant toutes ces années, Lohmann, une entreprise familiale de tradition, qui se surnomme elle-même « bonding engineers », n'a pas cessé de se transformer, et a réussi a faire évoluer sa technologie de collage pour en faire une technologie du futur. La gamme de produits de la société basée à Neuwied en Allemagne comprend principalement des rubans adhésifs innovants de haute technologie. « Nos rubans adhésifs ne se contentent pas de coller, ils conduisent également l'électricité ou bien assurent l'étanchéité des produits », indique Jörg Pohlman, Managing Partner chez Lohmann, qui, en tant que descendant direct du fondateur August Lohmann, dirige l'entreprise en 5e génération en collaboration avec Carsten Herzhoff. En 1998, les divisions Adhesive Bonding Technology et Medical ont été séparées. Le secteur des produits médicaux a été transféré dans une autre société qui porte aujourd'hui le nom de Lohmann & Rauscher, dont Lohmann détient encore 50 % des parts. Depuis, Lohmann Adhesive Bonding Technology s'est concentrée sur les rubans adhésifs technologiques. La filiale Lohmann-koester célèbrera cette année son 50e anniversaire : depuis 1991, elle gère l'unité hygiène de l'entreprise (systèmes de fermeture de couches).

Expansion internationale

« Aujourd'hui, la société compte 25 sites répartis dans le monde entier », explique Jörg Pohlman. Lohmann a ouvert son premier site sur le sol américain à Hébron, dans le Kentucky, en 1991. Le site d'Orange, en Virginie, a suivi un peu plus tard. Parmi les spécialités des différentes branches, on trouve des revêtements adhésifs thermofusibles, des adhésifs en acrylates et en caoutchouc, ainsi que la découpe rotative haute précision à grande vitesse.

En Asie également, la demande de solutions innovantes et durables ne cesse de croître. La filiale chinoise de Lohmann basée à Tianjin a été créée en 2002.

TEC Center et technologie TwinMelt®

Une autre étape importante a été l'inauguration, en 2016, du TEC Center, un centre de technologie et d'innovation sur le site de Neuwied. La technologie TwinMelt® est unique en son genre : elle permet un revêtement 100 % sans solvant des rubans adhésifs. « C'est aussi là-dessus que nous comptons nous concentrer à l'avenir pour assurer notre réussite, en offrant à nos clients des produits à la fois toujours plus innovants et toujours plus durables », selon le Managing Director Jörg Pohlman.

Participer activement au changement et à l'innovation

Lohmann Adhesive Bonding Technology : une réussite unique dont l'histoire a débuté et, Jörg Pohlmann en est convaincu, se poursuivra au siège de l'entreprise à Neuwied. Cette combinaison de différents secteurs d'activités, tels que les rubans adhésifs haute technologie, les systèmes de fermeture hygiénique pour les couches, et la collaboration au sein d'une joint-venture avec le spécialiste des produits médicaux Lohmann & Rauscher, assure à l'entreprise une grande sécurité en temps de crise tout en lui offrant une bonne position pour affronter l'avenir.

Sur la société

Lohmann GmbH & Co. KG a été fondée en 1851. Cette entreprise familiale, spécialisée dans la technologie des adhésifs, emploie environ 1 800 personnes dans le monde entier. Ses rubans adhésifs technologiques sont utilisés, entre autres, dans l'industrie automobile, dans le domaine de l'électronique et dans le secteur de l'impression. Depuis 2019, Lohmann est dirigée par Jörg Pohlman et Carsten Herzhoff. Cette année, Lohmann fête son 170e anniversaire.

