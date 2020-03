Le stockage entièrement flash de Huawei répond à la demande sans cesse croissante de nouveaux services informatiques de la part de Piraeus Bank

SHENZHEN, Chine, 14 mars 2020 /PRNewswire/ -- Athènes, la capitale de la Grèce, tire son nom d'Athéna, la déesse de la sagesse. La ville est un centre pour les arts, le savoir et la philosophie, mais également pour l'économie, les finances, l'industrie, la politique et la culture grecques. Dans cette ville où il fait bon vivre, les éléments historiques, modernes, classiques et populaires se mêlent harmonieusement.

Vieille de plus d'un siècle, Piraeus Bank est l'un des monuments les plus célèbres de la ville. Fondée en 1916, Piraeus Bank est la plus grande banque de Grèce. Elle détient 29 % des prêts et des dépôts particuliers du pays, ce qui représente la plus grande part de marché du secteur. La banque fournit des produits et services financiers complets à plus de 5,4 millions de clients grâce à son réseau d'environ 540 agences en Grèce.

Le 21 août 2018, la Grèce a conclu le 3e Programme d'ajustement économique, et pour la première fois depuis 2010, le pays ne dépendra pas des prêts du secteur public. Auparavant, le 21 juin 2018, l'Eurogroupe a convenu d'un certain nombre de mesures pour assurer la viabilité de la dette grecque à moyen et long terme.

Le pays restera soumis à une procédure de surveillance renforcée pendant plusieurs années pour assurer la continuité des réformes budgétaires et structurelles. Les banques grecques continueront de coopérer avec les autorités européennes après la fin du programme, et ce dans le but de garantir que la Grèce reste sur la bonne voie de devenir une économie durable et compétitive.

L'économie grecque connait une croissance et le chômage diminue depuis 2017. Ces deux tendances devraient s'accélérer au cours des prochaines années.

Les fondamentaux macroéconomiques et les perspectives de l'économie grecque se sont encore améliorés en 2019, ce qui est train d'avoir une incidence positive sur le climat économique. Ce fait a contribué à l'amélioration du financement du secteur bancaire et de la liquidité

et de la Le taux de croissance du PIB a atteint 2,2 % pendant les neuf premiers mois de 2019 Dans l'hypothèse où le taux d'un trimestre à l'autre restera stable au 4e trimestre de 2019 (c.-à-d. un rythme de croissance trimestrielle de 0,6 %), il est prévu que le taux de croissance annuel de 2019 atteigne environ 2,3 % et qu'un effet de report prononcé aura un impact positif sur la croissance du PIB de 2020 (1 point de pourcentage), ce qui mènera le pays à un taux de croissance estimé à 2,5 %

pendant les neuf premiers mois de 2019 Dans l'hypothèse où le taux d'un trimestre à l'autre restera stable au 4e trimestre de 2019 (c.-à-d. un rythme de croissance trimestrielle de 0,6 %), il est prévu que le taux de croissance annuel de 2019 atteigne environ 2,3 % et qu'un aura un impact positif sur la croissance du PIB de 2020 (1 point de pourcentage), ce qui mènera le pays à un taux de croissance estimé à 2,5 % La plupart des indicateurs avancés du secteur des entreprises reflètent la reprise de l'activité économique (indice des directeurs d'achat, entre autres)

Après avoir entrepris de grands efforts de consolidation, de restructuration et de désendettement, le système bancaire grec est aujourd'hui plus solide. Parmi les défis des banques en matière de rentabilité figurent le nombre d'expositions non performantes (en anglais, non performing exposures ou NPE), une conjoncture de taux d'intérêt bas et de plus en plus d'exigences réglementaires. Les revenus d'intérêts représentent une grande partie du résultat d'exploitation des banques et les banques grecques s'attaquent à ce problème en ajustant leurs modèles commerciaux pour diversifier davantage leurs revenus et abaisser leur base de coûts.

Les banques grecques intensifient leurs efforts pour devenir plus efficaces, les principaux moteurs étant d'exploiter les nouvelles technologies, de rationaliser leurs réseaux et d'optimiser les ressources.

Piraeus Bank continue de progresser

Piraeus Bank s'est engagée à jouer un rôle de premier plan dans le redémarrage et le développement de l'économie grecque en soutenant activement l'activité économique et l'extraversion grâce à des solutions spécialisées et personnalisées, ainsi que des services de haut niveau à ses quelque 5,4 millions de clients.

Piraeus Bank tourne la page en s'appuyant sur la réussite de la stratégie. La banque s'est engagée à tirer pleinement parti de sa capacité à servir et à soutenir l'économie grecque tout en rendant service à ses clients, actionnaires et employés. Piraeus est entièrement concentrée sur la production de résultats et la création de valeur pour toutes ses parties prenantes.

En adoptant ces stratégies gagnantes, Piraeus Bank est en passe de réaliser ses objectifs à moyen terme, tout en continuant à investir pour l'avenir.

L'entreprise numérique devient un moteur stratégique pour Piraeus Bank

Piraeus Bank a activement adopté la transformation numérique et est devenue un leader du numérique en Grèce. En 2016, la banque a lancé une succursale électronique automatisée, connue sous la dénomination « e-branch », et ce pour fournir des services de transaction et une expérience unique. Elle a également repensé winbank et lancé un site Web immobilier en ligne pour le public en 2017. La solution de la succursale électronique a joué un rôle important après que la banque a réduit le nombre de succursales et les coûts physiques.

L'agenda 2023 met l'accent sur les moteurs commerciaux numériques stratégiques pour garantir ainsi l'efficacité grâce à la migration vers le numérique, la différenciation et l'engagement numériques et les ventes en ligne. La banque s'est fixé l'objectif d'atteindre des résultats numériques de classe mondiale d'ici 2023. Les activités et la transformation numériques conduisent à la mise en œuvre de la stratégie commerciale de Piraeus Bank.

La demande sans cesse croissante de nouveaux services informatiques de la part de Piraeus Bank et la solution de Huawei

Pour répondre à la demande sans cesse croissante de nouveaux services informatiques, Piraeus Bank doit utiliser des systèmes flexibles capables de soutenir cette tendance. La banque doit intégrer les nouvelles tendances modernes comme les mégadonnées, l'IA, les conteneurs tout en continuant de prendre en charge les technologies plus anciennes, y compris les systèmes hérités. Pour répondre à ce besoin, Huawei a coopéré activement avec la banque dans le cadre de sa transformation numérique. Le stockage entièrement flash de Huawei en est un exemple.

Les périphériques de stockage existants ont rencontré plusieurs problèmes techniques. Par exemple, ces appareils n'ont pas pu s'adapter à la demande à cause de la dégradation de leurs rendements, de leur réponse lente et de leur évolutivité limitée à la suite de l'activation de la déduplication et de la compression. De plus, compte tenu de sa capacité de stockage limitée, il était impossible de traiter le volume de données sans cesse croissant, et encore moins la croissance exponentielle des données lors de la transformation numérique. Pour résoudre ces problèmes, la banque avait besoin d'un nouveau système de stockage capable de prendre en charge un provisioning automatisé, une capacité à la demande, un basculement facile, une meilleure utilisation des ressources et une migration sécurisée des données.

En juillet 2018, Huawei a discuté des besoins de Piraeus Bank avec son équipe d'exploitation et de maintenance informatiques. Après plusieurs séries de communications approfondies, les deux parties sont parvenues à un accord selon lequel les produits de stockage entièrement flash de Huawei pourraient se soumettre à un essai de preuve de concept (PDC). Ayant cerné les besoins de la banque, Huawei a recommandé le système de stockage entièrement flash OceanStor Dorado V3 pour l'essai PDC et le remplacement des systèmes de stockage existants.

Les deux parties ont lancé l'essai PDC qui a été complété avec succès en octobre 2018, ce qui a valu une reconnaissance de la part de la banque. En outre, pour garantir la sécurité du système hérité et l'adéquation du stockage entièrement flash de Huawei, la banque avait testé des périphériques de stockage dans l'environnement de test ainsi que dans un scénario de production en le soumettant à une charge de travail élevée pendant plus de six mois. Grâce à ces tests, la banque est arrivée à la conclusion que le stockage entièrement flash de Huawei couvrait la totalité de ses besoins.

« Huawei a été choisi à la suite d'un PDC très exigeant au cours duquel nous avons mené plusieurs tests pour vérifier ses performances, sa fiabilité et sa compatibilité avec l'infrastructure existante, et bien sûr, avec le support des services Huawei. Ces tests ont duré plus de six mois et Huawei AFA a satisfait tous nos besoins au cours de cette période. Nous avons eu l'opportunité de l'utiliser non seulement dans un environnement de test, mais également dans un scénario de production à charge de travail élevée. Ainsi, dès que nous avions établi l'adéquation du système, nous avons décidé de convertir Huawei en l'un des fournisseurs de stockage d'entreprise de la banque »

M. Haris Voutsas, directeur général adjoint chargé de la division des opérations informatiques chez Piraeus Bank

Le stockage entièrement flash de Huawei fournit une disponibilité et une flexibilité ininterrompues dans la gestion de divers systèmes

En juin 2019, le système de stockage entièrement flash de Huawei, l'OceanStor Dorado V3, a remplacé le système de stockage existant. Depuis la mise en service du système, la banque a continuellement migré les services de production et les données vers le système, notamment les serveurs virtuels, les bases de données, les serveurs d'applications et les outils d'informatique décisionnelle. Le système a fonctionné correctement et a amélioré les performances en termes d'opérations d'E/S par seconde de manière linéaire tout en assurant une réponse rapide, fiable et stable. En conséquence, il a efficacement atténué la pression de croissance des activités de Piraeus Bank, améliorant ainsi son efficacité opérationnelle et la satisfaction de ses clients.

Optimisé par des puces intelligentes, une architecture avancée, des algorithmes intelligents et une solution active-active sans passerelle, l'OceanStor Dorado V3 améliore considérablement les performances de service, réduit la latence et assure une grande fiabilité. L'architecture du système et les technologies intégrées fournissent une rentabilité élevée permettant à Piraeus Bank de configurer de manière économique les capacités de stockage immédiates et futures, minimisant ainsi son coût total de possession (TCO).

Piraeus Bank a été impressionnée par la réussite de cette collaboration.

« Comme je l'ai déjà dit, avant de procéder avec Huawei, nous nous étions soumis à un PDC très complet qui a confirmé l'adéquation de Huawei AFA à nos besoins. En effet, notre expérience jusqu'à présent est excellente, et nous considérons Huawei comme un partenaire de confiance sur lequel nous pouvons compter. »

« Huawei possède une solide expérience technologique et ses produits sont comparables à ceux des principaux fournisseurs informatiques, voire meilleurs. Au cours de l'année dernière, nous avons constaté une amélioration constante des solutions entièrement flash (en anglais, All-Flash Array ou AFA) avec de nouvelles versions, ce qui implique des investissements en recherche et développement et un engagement envers ses produits. »

M. Haris Voutsas, directeur général adjoint chargé de la division des opérations informatiques chez Piraeus Bank

La coopération fructueuse entre Huawei et Piraeus Bank dans le domaine du stockage entièrement flash ne représente qu'une partie infime de la coopération entre Huawei et le secteur bancaire grec. Huawei a largement collaboré avec les banques grecques en leur fournissant une large gamme de produits et de solutions de haute performance. Le groupe s'est engagé à devenir un partenaire privilégié de la transformation numérique pour les banques grecques.

Comme disait le grand érudit grec Archimède : « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai la Terre ! ». Aujourd'hui, le secteur bancaire grec rencontre d'énormes défis et vit une transformation numérique. Huawei est disposé à travailler avec les banques grecques pour créer encore plus de « points d'appui » et propulser le développement et la transformation numérique du secteur.

