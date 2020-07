Le studio Shizukuishi de Grand Seiko ouvre ses portes

TOKYO, 22 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Seiko Watch Corporation entame un nouveau chapitre des 60 années d'histoire de la marque Grand Seiko avec l'inauguration d'un studio entièrement nouveau consacré à la production de montres mécaniques Grand Seiko.

Le studio a été déclaré ouvert le 20 juillet 2020 lors d'une cérémonie qui a eu lieu simultanément à l'immeuble Wako, établissement de vente au détail propriété de Seiko Holdings Corporation à Tokyo, et au studio à Shizukuishi dans la préfecture d'Iwate au nord-est du Japon. À Tokyo, Shinji Hattori, président et chef de la direction de Seiko Watch Corporation a été rejoint par Kengo Kuma, architecte éminent du studio, tandis qu'à Shizukuishi, Takuya Tasso, gouverneur de la préfecture d'Iwate était présent en compagnie des directeurs du studio.

En annonçant l'ouverture du studio, Shinji Hattori a déclaré : « Le studio procure un environnement idéal pour que nos artisans et artisanes donnent vie aux montres mécaniques Grand Seiko, et aussi à la nouvelle génération d'horlogers qui seront formés et développeront leurs compétences. Ceci incarne la philosophie de Grand Seiko, 'La nature du temps', et manifeste clairement au monde notre dévouement à l'art de l'horlogerie mécanique. »

Kengo Kuma a ainsi expliqué son concept du studio : « La vision de Grand Seiko sur l'importance de la nature se reflète dans le moindre recoin de sa conception et de sa construction. Le défi de réaliser en bois la salle blanche pour y assembler des montres de la plus grande précision m'a énormément plu. L'équilibre entre les matériaux naturels et les exigences techniques d'une salle pour haute technologie représentait une tâche nouvelle et intrigante. »

Le studio comporte également un espace d'exposition où les visiteurs peuvent se plonger dans l'histoire de Grand Seiko et découvrir les particularités de la manufacture des montres mécaniques Grand Seiko. Des événements seront organisés au cours desquels les visiteurs pourront s'essayer à assembler une montre mécanique dans un espace réservé appelé Salle de séminaires du studio.

Au deuxième étage, un salon abrite une exposition qui dévoile le monde de Grand Seiko et mettra également en lumière la première « création conceptuelle » de la marque.

En outre, il sera présenté une montre Grand Seiko produite exclusivement pour le studio où elle a été assemblée et elle y sera disponible à l'achat. Il s'agit d'une édition limitée de la Hi-beat 36000.

URL : https://www.grand-seiko.com/global-en/special/studio-shizukuishi/

À propos de Grand Seiko

Grand Seiko est venue au monde en 1960 dans le but de créer la meilleure des montres dont la Société serait capable, et depuis Grand Seiko, chaque montre constitue un aboutissement du plus haut degré de précision, de lisibilité, de durabilité et de facilité d'utilisation. Grand Seiko est profondément enracinée dans le patrimoine japonais. La philosophie de sa marque, « La nature du temps », est une célébration de la spiritualité japonaise du temps, intimement inspirée par la nature et prenant vie grâce aux takumi » (artisans), chercheurs fervents de la maîtrise.

