Le Sunhak Peace Prize 2019 est décerné à Waris Dirie et au Dr Akinwumi Ayodeji Adesina

LE CAP, Afrique du Sud, 22 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Le Comité du Sunhak Peace Prize a annoncé les lauréats du Sunhak Peace Prize 2019 : Waris Dirie et le Dr Akinwumi Ayodeji Adesina.

Waris Dirie, une activiste des droits de l'homme et super-modèle, est admirée pour avoir sensibilisé le monde entier aux mutilations génitales féminines (MGF). Spécialiste de l'économie agricole, le Dr Akinwumi Adesina promeut depuis plus de 30 ans la bonne gouvernance en Afrique grâce à l'innovation agricole, et il a largement contribué à la sécurité alimentaire en Afrique.