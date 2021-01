Le super SUV HiPhi X émerveille les amateurs de véhicules électriques au Salon des véhicules à énergies nouvelles, dans la province de Hainan

L'événement de quatre jours, qui s'est déroulé du 8 au 11 janvier, mettait en vedette certains des plus grands fabricants d'automobiles au monde. Situé entre les kiosques de BMW, Volvo et Tesla, le HiPhi X était mis en valeur de façon impressionnante au son d'une interprétation de « I Love You China » et d'un numéro spécial de Noël. Ces performances sont rendues possibles grâce à un logiciel programmable et personnalisable qui se connecte par H-SOA au Pixel Matrix Lighting (PML) et aux portières battantes uniques. De telles performances peuvent être conçues et partagées entre les utilisateurs dans le cadre de la mission de HiPhi de créer un « véhicule défini par logiciel ».

Lors de son intervention à l'exposition, le fondateur de Human Horizons, Ding Lei, a déclaré : « Nous sommes extrêmement enthousiastes. Le premier lot de notre révolutionnaire super SUV HiPhi X, Founder Edition, est presque entièrement vendu, et comme nous sommes déterminés à offrir une expérience exceptionnelle à nos utilisateurs dévoués, nous accordons à chacun d'eux six services à vie. Alors que près de 3 000 véhicules sont déjà vendus et que 32 000 réservations supplémentaires sont effectuées pour des essais, nous sommes persuadés que 2021 sera une année incroyable ici à Human Horizons. »

Le HiPhi X Founder Edition, proposé en versions à quatre et à six places, offrira aux 3 000 premiers propriétaires six services tout au long de leur vie. Ces services, gratuits, comprennent la garantie de véhicule, l'entretien des composants électriques, l'entretien général, la recharge, les données sur le réseau 5G et l'assistance routière.

Tandis que la production de masse et le lancement sont prévus au premier semestre de 2021, Human Horizons ouvre des carrefours HiPhi partout au pays. La première série de 10 carrefours HiPhi devrait ouvrir ses portes en janvier à Pékin, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hangzhou et Chengdu, et plus de 50 autres devraient être ouverts d'ici la fin du mois de juin. En outre, Human Horizons investit dans l'installation de bornes de recharge dans les villes de premier plan ainsi qu'à la connexion à ces stations. Plus de 57 000 terminaux sont déjà en place dans 300 villes, ce qui permet aux clients de trouver les bornes de recharge et de recharger leur véhicule grâce à l'application mobile HiPhi.

La nouvelle catégorie TECHLUXE® procure au HiPhi X une expérience de conduite vraiment unique, alliant tout le confort d'un véhicule de luxe à l'innovation technologique de pointe. Guidé par les trois principes fondamentaux de « conception définie par des scénarios, véhicules définis par des logiciels et valeur définie par la co-création », le HiPhi X est prêt à faire des vagues dans l'environnement des véhicules électriques et des véhicules de luxe en 2021, à titre de croisement entre deux mondes très différents.

À propos de HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Human Horizons et améliorée par ses utilisateurs. Le HiPhi X est un véhicule électrique (VE) de construction hybride légère en acier et en aluminium avec des cuirs végétaliens durables et des matériaux recyclables qui ajoutent à la nature durable des produits de VE de Human Horizons.

À propos de Human Horizons

La renommée de Human Horizons repose sur la recherche et le développement dans les technologies de mobilité intelligente innovantes et de pointe ainsi que sur l'industrialisation de véhicules intelligents du futur. En outre, Human Horizons construit des technologies de transport intelligentes et contribue au développement de villes intelligentes, qui redéfiniront la mobilité humaine.

