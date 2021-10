Le Super SUV HiPhi X est en tête des ventes nationales de véhicules haut de gamme pour le mois de septembre

À partir de 570 000 RMB, le HiPhi X fait partie du segment des véhicules électriques haut de gamme, qui est défini par un prix de vente supérieur à 500 000 RMB. Pour le mois de septembre, les ventes de HiPhi X ont augmenté de 36,7 % pour atteindre 641 unités, dépassant la Taycan de Porsche qui s'est vendue à 585 unités. Cette augmentation des ventes a fait de HiPhi X le véhicule électrique de luxe le plus populaire du pays. La Hongqi EHS-9 s'est classée troisième avec 390 unités, suivie de la Mercedes-Benz EQC (319 unités) et de l'Audi e-tron (79 unités).

En général, 1,582 million de véhicules de tourisme ont été vendus sur le marché intérieur, soit une augmentation de 9,1 % par rapport à août. Les véhicules à énergie nouvelle ont contribué à la plus grande partie de la croissance, avec une augmentation de 33,2 % par rapport au mois précédent, pour atteindre 334 000 unités. Ces chiffres montrent que les consommateurs continuent de préférer l'électrification au moteur à combustion interne traditionnel.

Le fondateur et PDG de Human Horizons, Ding Lei, a déclaré à propos de ces derniers résultats : « Il est merveilleux de constater l'enthousiasme continu du marché pour notre HiPhi X. Grâce à une communauté d'utilisateurs à l'échelle nationale, Human Horizons s'engage à offrir une expérience totalement unique à ses précieux clients. C'est également un honneur d'être le premier véhicule électrique de luxe chinois à figurer en tête du classement. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à cette aventure, et nous espérons que les choses iront encore mieux à partir de maintenant. »

Depuis que la commercialisation de HiPhi X a commencé en mai, le véhicule a maintenu une forte dynamique de croissance d'un mois sur l'autre, avec plus de 2 000 véhicules au total vendus dans tout le pays. Avec quatre niveaux de finition différents en vente, dont les modèles six places Performance, Luxe et Flagship, et le modèle quatre places ultra-luxueux à 800 000 RMB sorti en août, le HiPhi X s'est assuré une place au sommet des véhicules connectés haut de gamme à énergie nouvelle en Chine.

Le HiPhi X a établi une nouvelle norme pour les véhicules électriques haut de gamme dans le monde entier et témoigne des capacités de pointe de la Chine en matière de conception, d'ingénierie et de fabrication de véhicules. Équipé de technologies de pointe qui permettent une expérience de conduite et de divertissement haut de gamme, le véhicule dispose également de toutes les fonctions de luxe pour créer un tout nouveau segment d'automobile, TECHLUXE®. L'exclusivité de HiPhi X réside dans le fait que les utilisateurs peuvent jouer un rôle actif dans l'évolution de la voiture grâce au principe de conception de Human Horizons, à savoir « la valeur définie par la co-création », qui permet aux propriétaires de voitures de partager leurs idées de personnalisation avec la communauté des utilisateurs.

À propos de HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Human Horizons et en constante amélioration grâce à ses utilisateurs. HiPhi X est un véhicule électrique doté d'une construction hybride légère en aluminium et en acier, de cuirs végétaliens durables et de matériaux recyclables qui s'ajoutent à la nature durable des produits électriques de Human Horizons.

À propos de Human Horizons

Human Horizons est établi pour la recherche et le développement de technologies de mobilité connectées innovantes et de pointe, ainsi que pour l'industrialisation de véhicules intelligents tournés vers l'avenir. En outre, Human Horizons construit des technologies de transport connectées et contribue au développement de villes connectées, qui redéfiniront la mobilité humaine.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent constituer des déclarations « prospectives ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « sera », « s'attend », « anticipe », « vise », « futur », « a l'intention », « planifie », « croit », « estime », « probablement » et d'autres énoncés similaires. Les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, y compris les déclarations concernant les convictions, les projets et les attentes de Human Horizons, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents. Un certain nombre de facteurs pourraient faire que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans une déclaration prospective donnée, notamment, mais sans s'y limiter : les stratégies de Human Horizons, le développement futur de l'entreprise, la situation financière et les résultats d'exploitation ; l'historique d'exploitation limité de Human Horizons ; les risques associés aux véhicules électriques ; la capacité de Human Horizons à développer, fabriquer et livrer des véhicules de haute qualité et attrayants pour les clients dans les délais et à grande échelle ; la capacité de Human Horizons à développer la fabrication dans son usine en co-entreprise ; les défauts des produits ou tout autre défaut de performance des véhicules ; la capacité de Human Horizons à développer les marques Human Horizons et HiPhi ; la capacité de Human Horizons à faire face à la concurrence avec succès ; la capacité de Human Horizons à obtenir des commandes suffisantes ; les changements dans la demande des consommateurs et les incitations gouvernementales, les subventions ou autres politiques gouvernementales favorables ; les conditions économiques et commerciales générales dans le monde et en Chine, et les hypothèses sous-jacentes ou liées à tout ce qui précède. Toutes les informations fournies dans ce communiqué de presse sont énoncées à la date du présent communiqué de presse et Human Horizons ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1662513/image_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1213394/HiPhi_Logo.jpg

SOURCE Human Horizons