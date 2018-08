Le Sustainable Retail Summit du CGF prend la direction de Lisbonne

PARIS, August 8, 2018 /PRNewswire/ --

Le Consumer Goods Forum rassemble de nouveau des experts clés du marché des biens de consommation courante (BCC) pour chercher des solutions aux principaux problèmes de durabilité d'aujourd'hui et partager leurs meilleures pratiques

Les thèmes au programme incluent les déchets plastiques, le travail des migrants, la santé des consommateurs, les déchets alimentaires et la transparence

Le Consumer Goods Forum (CGF) accueillera son Sustainable Retail Summit (SRS) annuel à Lisbonne, au Portugal, les 25 et 26 octobre. Cet événement de deux jours, cette année dans sa troisième édition, est rapidement devenu un rendez-vous important au sein du calendrier du secteur des BCC pour les entreprises cherchant à promouvoir un changement positif et à soutenir des pratiques commerciales durables bénéfiques pour la planète, les consommateurs et le monde des affaires. Réunissant des experts et des parties prenantes clés du secteur afin de chercher des solutions, de partager des meilleures pratiques et de créer des réseaux mondiaux représentant une force du bien, l'édition de 2018 se concentrera encore davantage sur le changement des comportements, la transparence, l'innovation et la technologie, ainsi que sur l'omniprésence de ces sujets dans tous les aspects du commerce durable.

Le SRS apportera une fois de plus des éclaircissements sur la façon dont les entreprises travaillent de manière collaborative pour surmonter les principaux défis de durabilité et de santé d'aujourd'hui, notamment les déchets alimentaires, la déforestation, la santé des consommateurs et le travail forcé. De plus, nouveautés au programme de cette année, les déchets solides et les matières plastiques seront également abordés. Ce sujet n'a jamais été aussi présent dans les esprits et le sommet offrira une opportunité unique d'en savoir davantage sur la manière dont le secteur des BCC contribue à protéger les océans et à assurer la transition vers une économie circulaire. Les délégués auront aussi la chance d'en apprendre davantage sur l'équipe de Blue Planet II de la BBC, qui partagera ce qu'elle a appris lors du tournage du programme de télévision primé. Les débats porteront également sur la manière dont la Sustainable Supply Chain Initiative, récemment lancée par le CGF, est très bien placée pour soutenir le développement de chaînes d'approvisionnement socialement et environnementalement durables et pour assurer la confiance dans les normes de durabilité à l'échelle mondiale.

De plus, à la demande générale, les ateliers interactifs du SRS feront leur retour, tout comme la liste impressionnante de PDG intervenants qui s'assureront que les délégués comprennent ce que signifie promouvoir un changement positif de façon descendante. Les délégués bénéficieront également de longues sessions de réseautage afin de se réunir et de développer des réseaux internationaux de pairs du secteur partageant les mêmes idées.

L'événement est ouvert à la fois aux membres et aux non membres du Consumer Goods Forum et aura lieu au Dom Pedro Lisboa. Il réunira 300 agents de changement du secteur privé, de l'administration publique et de la société civile. Les intervenants incluent :

Fernando Manuel Ferreira Araújo, secrétaire d'État à la Santé du gouvernement du Portugal

Hans Van Bylen , PDG, Henkel AG & Co. KGaA

, PDG, Henkel AG & Co. KGaA Mike Coupe , PDG, Sainsbury's

, PDG, Sainsbury's John Ross , président et PDG, IGA Inc.

, président et PDG, IGA Inc. Peter Freedman , directeur général, The Consumer Goods Forum

, directeur général, The Consumer Goods Forum Alice Webb , directrice des programmes à la BBC, et James Honeyborne , producteur exécutif, Blue Planet II

, directrice des programmes à la BBC, et , producteur exécutif, Blue Planet II Susana Correia de Campos , directrice des relations avec les employés et de la responsabilité sociale interne, Jerónimo Martins

, directrice des relations avec les employés et de la responsabilité sociale interne, Jerónimo Martins Mike Barry , directeur du commerce durable, Marks and Spencer

, directeur du commerce durable, Marks and Spencer Isabelle Grosmaitre, Alimentation Initiative Catalyst, Danone

Demir Aytaç, directeur des ressources humaines, Migros Ticaret A.S.

Hugo Byrnes , vice-président de l'intégrité des produits, Ahold Delhaize

, vice-président de l'intégrité des produits, Ahold Delhaize Solitaire Townsend, co-fondateur de Futerra. Auteur de The Happy Hero - How to Change Your Life by Changing the World

Tiago Pitta e Cunha, PDG, Oceano Azul Foundation

e Cunha, PDG, Oceano Azul Foundation Barry Parkin , directeur des achats et de la durabilité, Mars Incorporated

Peter Freedman, directeur général du Consumer Goods Forum, a déclaré : « Le Sustainable Retail Summit est un excellent exemple de ce qui rend le CGF unique. Dirigé par des PDG du secteur, le CGF repose sur la collaboration pour mettre en œuvre un changement positif à grande échelle sur des sujets dont les consommateurs se soucient. Le SRS aborde les thèmes dont les consommateurs de la génération du millénaire et plus jeunes se soucient le plus - un avenir sain et durable. Il facilite la collaboration, en rassemblant les leaders, pas uniquement les praticiens de plusieurs parties prenantes, à l'occasion de deux journées concentrées d'inspiration et de partage des meilleures pratiques. »

Pedro Soares dos Santos, président du conseil d'administration et PDG de Jerónimo Martins, a commenté : « Les défis pressants d'aujourd'hui ne peuvent pas être surmontés par une entreprise agissant seule. Les matières plastiques, les déchets, la déforestation, le travail forcé, la santé à travers l'alimentation et le rôle joué par les outils numériques dans la promotion d'une utilisation plus durable des ressources de notre planète exigent un effort collectif. Indépendamment de l'endroit où nous exerçons nos activités, nous sommes tous exposés à la mondialisation à travers nos chaînes d'approvisionnement et nous devons donc être prêts à composer avec la complexité et à agir ensemble afin d'apporter un changement positif dans le monde. C'est précisément dans ce contexte que le Sustainable Retail Summit devient une opportunité incontournable de s'engager dans des débats transformationnels et d'établir une feuille de route commune pour un meilleur avenir. »

