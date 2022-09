Le Sustainable Retail Summit du Consumer Goods Forum réunira des centaines de leaders du secteur pour contribuer à améliorer la qualité de vie grâce à une meilleure éthique commerciale

Des hauts dirigeants de centaines de détaillants, de fabricants, d'ONG et d'autres acteurs du secteur se préparent au Sustainable Retail Summit du Consumer Goods Forum, qui se tiendra du 26 au 28 octobre à Amsterdam

L'événement sera axé sur les actions concertées qui permettront d'impulser le progrès et de relever les plus grands défis actuels en matière de développement durable et de santé - par le partage de solutions visant à améliorer la qualité de vie grâce à une meilleure éthique commerciale

Parmi les intervenants confirmés, citons : Frans Muller , président-directeur général d'Ahold Delhaize ; Christina Adane , coprésidente du conseil de la jeunesse de BiteBack 2030 ; Wai-Chan Chan , directeur général du Consumer Goods Forum ; Paul Lalli , responsable mondial des droits de l'homme de The Coca-Cola Company ; Christel Delberghe, directrice générale d'EuroCommerce ; Bärbel Weiligmann, Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) ; Rebecca Marmot, directrice du développement durable d'Unilever, et bien d'autres qui seront annoncés ultérieurement

PARIS, 23 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le Sustainable Retail Summit (sommet sur le commerce de détail durable) du Consumer Goods Forum (CGF) réunira des centaines de leaders mondiaux du secteur en personne à Amsterdam le mois prochain, afin d'accélérer les actions visant à relever les défis urgents auxquels est confronté le secteur des biens de consommation. Le sommet, qui se tiendra du 26 au 28 octobre, aura pour thème 'De la parole à l'acte : la transition vers une meilleure éthique commerciale', l'événement aidera les entreprises à réaliser leurs ambitions en matière de développement durable et à améliorer la qualité de vie grâce à une meilleure éthique commerciale.

Pendant deux jours et demi, les délégués apprendront directement comment les entreprises prennent des mesures positives pour impulser le progrès et surmonter les plus grands défis actuels en matière de développement durable et de santé. L'événement offrira une occasion unique d'apprendre comment le secteur peut réinventer les modèles commerciaux et façonner l'avenir du secteur, de la planète et de ses habitants.

Grâce à une série de discours inspirants, de sessions plénières, de panels d'experts, de séances de travail interactives et d'ateliers, l'événement illustrera les moyens pratiques d'accélérer le changement.

Les sujets abordés seront notamment la durabilité environnementale et sociale, le leadership et les meilleures pratiques, des modes de vie plus sains, l'intégration de la durabilité dans la chaîne de valeur, la technologie et l'innovation, l'Objectif zéro, les facteurs ESG et le reporting, le changement de comportement et le paysage des consommateurs.

Wai-Chan Chan, directeur général du Consumer Goods Forum, a déclaré

« Face à l'urgence de la crise climatique, parallèlement à la crise du coût de la vie, à la perturbation des chaînes d'approvisionnement et à l'évolution des besoins des consommateurs, le moment n'a jamais été aussi pressant pour le secteur des biens de consommation de se réunir afin de débattre des solutions et de créer un secteur plus durable et plus résilient, capable de garantir une meilleure éthique commerciale qui protège les personnes et la planète.

L'imbrication des relations entre les entreprises, la société et l'environnement est plus claire que jamais. Les entreprises ne peuvent prospérer que si les personnes et les lieux qui les entourent prospèrent - et des événements comme le Sustainable Retail Summit contribuent à faire traduire cette ambition en mesures concrètes en réunissant des experts de la santé et de la durabilité pour partager des connaissances et des meilleures pratiques sur des questions clés comme la crise du coût de la vie. En offrant une telle plateforme, nous pouvons trouver plus efficacement l'équilibre entre les défis à long terme et les contraintes à court terme et faire en sorte que les entreprises prennent des mesures significatives. »

Les intervenants et panélistes confirmés (d'autres seront annoncés ultérieurement) comprennent :

Frans Muller , président-directeur général d'Ahold Delhaize

, président-directeur général d'Ahold Delhaize Nicholas Dhers , directeur de la RSE, Scope 3 et marques nationales, Carrefour

, directeur de la RSE, Scope 3 et marques nationales, Carrefour Paul Lalli , responsable mondial des droits de l'homme chez The Coca-Cola Company

, responsable mondial des droits de l'homme chez The Coca-Cola Company Wai-Chan Chan , directeur général du CGF

, directeur général du CGF Florence Jeantet , directrice du développement durable chez Danone

, directrice du développement durable chez Danone Christel Delberghe, directrice générale de EuroCommerce

Bärbel Weiligmann, Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)

Pablo Montoya Davila , directeur du développement durable chez Grupo Éxito

, directeur du développement durable chez Grupo Éxito Ignacio Vazquez , responsable de la santé de ShareAction

, responsable de la santé de ShareAction Rebecca Marmot, directrice du développement durable d'Unilever

Angelo Vermeulen , chercheur en systèmes spatiaux, biologiste et artiste

Une séance plénière avec Christina Adane, 18 ans, coprésidente du Conseil de la jeunesse de Bite Back 2030 sur le thème « Consommateurs du futur - la prochaine génération de défenseurs de l'alimentation » sera un autre point fort. Elle expliquera pourquoi le plaidoyer en faveur des jeunes consommateurs et leur opinion sont d'une importance capitale pour promouvoir une vie plus saine à tout âge.

La septième édition annuelle du Sustainable Retail Summit se tiendra directement après la toute nouvelle Conférence sur les chaînes d'approvisionnement du Consumer Goods Forum. Les délégués auront donc la possibilité d'assister aux deux événements et d'en apprendre davantage sur les difficultés rencontrées par les chaînes d'approvisionnement auprès des responsables des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Pour en savoir plus sur le Sommet sur le commerce de détail durable et vous inscrire pour obtenir votre billet, rendez-vous sur le site : theconsumergoodsforum.com/events/global-summit/register/

