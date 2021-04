Le SUV HAVAL JOLION à la pointe de la mode présenté au salon automobile de Shanghai 2021

Le HAVAL JOLION est le dernier modèle pour les conducteurs du monde entier. Le modèle présente un design élégant et dynamique. Sa face avant élégante et pointue met en valeur la calandre classique chromée en nid d'abeille, le phare avant à LED de type « hallebarde », créant une forte expérience visuelle. Le design intérieur adopte une commande de contrôle centrale horizontale, avec un empattement de 2700 mm et un espace arrière spacieux, présentant des concepts luxueux et avant-gardistes.

En outre, il est doté de technologies de pointe. Sa fonction de recharge sans fil peut grandement soulager l'anxiété des utilisateurs. Le stationnement automatique sur toute surface facilite le stationnement. L'écran tactile intelligent de 12,3 pouces, l'affichage tête haute couleur intelligent HUD, l'ouverture sans clé, l'image panoramique à 360 degrés et d'autres services intelligents offrent une expérience de conduite intelligente plus pratique et plus confortable. De plus, le système de navigation intelligent et la reconnaissance panoramique AEB (Automatic Emergency Braking) aident les conducteurs à faire face aux différentes conditions de route avec aisance, en injectant la pleine capacité de la technologie permettant ainsi d'améliorer considérablement la sécurité de la conduite.

Équipé d'un moteur 1.5T et d'une transmission à doubles embrayages humides 7DCT de deuxième génération, JOLION utilise un turbocompresseur, un rapport de culbutage élevé, un cylindre entièrement en aluminium et d'autres technologies, avec une puissance maximale de 110 kW et un couple maximal de 220 Nm. Il possède également un système de direction assistée électrique de pointe, de même niveau, avec trois modes : léger, confortable et sportif. Le bouton de changement de vitesse électronique est plus pratique à utiliser et est doté de capacités fonctionnelles et technologiques complètes. Il dispose de quatre modes de conduite, à savoir Normal, Sport, Économique et Neige, qui facilitent la conduite sur tous types de route. La configuration spécifique du modèle disponible dans les différents pays fera l'objet de l'annonce finale.

Avec la plateforme modulaire L.E.M.O.N, hautement intelligente et interconnectée, HAVAL a défini les normes de sécurité, de fiabilité, de qualité et autres du JOLION avec des spécifications élevées dès le début de la conception. Elle a effectué une vérification complète de l'ensemble du véhicule pièce par pièce, garantissant que les performances et la configuration technologique du modèle atteignent le niveau international le plus élevé.

En tant que modèle lancé à l'échelle mondiale, le lancement de JOLION enrichit davantage le portefeuille de produits de GWM. Il s'agit d'un élément important de la stratégie de mondialisation de GWM, qui permet d'enrichir la gamme de produits à l'international et de promouvoir l'image de la marque.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1494925/Image1.jpg

SOURCE HAVAL