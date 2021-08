Le système de commande intelligent à distance de grue à tour 5G de Zoomlion réalise sa première tâche de levage à l'échelle internationale

Le système, qui est utilisé à distance et fait appel à l'intelligence artificielle, a été conçu dans le cadre du projet de grue à tour sans grutier de Zoomlion avec le soutien de la technologie 5G de pointe de Henan Telecom. Il permet la commande intelligente à distance, laquelle vient remplacer les opérations à haute altitude ou au niveau du sol. De plus, il vient combler les lacunes dans le domaine du levage intelligent à distance au moyen de grues à tour, favoriser la restauration des grues à tour, modifier les méthodes de construction, améliorer l'environnement de travail de l'opérateur et réduire l'intensité des travaux dans le but de garantir la sécurité des travailleurs.

Il est composé de quatre systèmes de pointe :

Système de vidéosurveillance polyvalent : permet une observation globale et selon différents angles des mouvements de la grue et de la zone avoisinante (y compris des angles morts), ce qui facilite les opérations et garantit la sécurité des travaux de construction;

Motivée par la stratégie « Product 4.0A » de Zoomlion, l'entreprise a appliqué avec succès la technologie 5G aux grues à tour, aux grues, aux camions-pompes et aux excavatrices, ainsi que lors des mises à niveau intelligentes des chaînes de production et des usines intelligentes de l'entreprise.

À l'avenir, Zoomlion travaillera sans relâche avec les principaux fournisseurs de technologie 5G en vue d'accélérer sa transformation numérique et sa modernisation, dans le but de construire des usines intelligentes de classe mondiale et de promouvoir davantage les mises à niveau intelligentes de ses produits.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (1157.HK) est une entreprise de fabrication d'équipement haut de gamme qui intègre la machinerie d'ingénierie, la machinerie agricole et les services financiers. L'entreprise propose aujourd'hui 568 produits de pointe provenant de 70 gammes de produits couvrant 11 catégories principales.

