Le système de repos HOGO vise à offrir le « repos parfait »

L'entreprise espagnole HOGO a démontré scientifiquement que son système renforce le système immunitaire grâce à un repos plus réparateur. Son service de recherche et de développement, après 30 ans de recherche, a trouvé des matériaux qui protègent les personnes de la pollution électromagnétique et des champs géoélectriques afin d'améliorer la récupération.

L'oreille, le surmatelas et la couette que le système intègre lui permettent de réguler la température du corps et de prévenir les processus de transpiration ou de froid qui viennent interrompre le repos. En outre, la fibre de coco qui compose le matelas absorbe l'humidité de l'environnement et du matelas tout en produisant des ions négatifs.

Le système de repos HOGO s'adapte à la personne qui l'utilise. Les professionnels de HOGO se chargent de réaliser une étude personnalisée avant l'installation, adaptant le système de repos à votre taille, votre poids et vos préférences en matière d'ergonomie. Grâce à sa flexibilité et à sa résistance, HOGO permet ainsi d'améliorer le contrôle postural.

Pour déterminer son impact sur la santé, HOGO a fait réaliser de nombreuses études scientifiques par les équipes de physiologie de l'université Complutense de Madrid (professeur Monica de la Fuente del Rey) et de l'université de Grenade (Dr Darío Acuña Castroviejo). Plus particulièrement, l'étude réalisée par le professeur Fuente del Rey Professor a été présentée lors du dernier congrès de la Société de recherche en psychoneuroimmunologie (PNIRS), qui s'est tenu à Berlin en juin 2019, où elle a reçu la caution de cette organisation internationale pour les chercheurs des disciplines scientifiques et médicales.

Les conséquences de l'utilisation de ce système de repos chez les athlètes de haut niveau, comme Marcos Llorente de l'Atlético de Madrid, affectent principalement le temps de récupération entre deux séances de sport, car il augmente à la fois la vitesse et la qualité de la récupération du tissu conjonctif. Par ailleurs, il permet de réduire le temps de récupération en cas de blessure, un aspect important pour les athlètes de haut niveau, entre autres bienfaits. Son prix : 35 000 euros.

