Le système de stockage à batterie EnerOne de CATL a remporté l'ees AWARD 2022

Grâce à la technologie des cellules à longue durée de vie et à la technologie CTP (Cell to Pack) à refroidissement liquide, CATL a lancé en 2020 l'EnerOne à base de LFP, qui se caractérise par une longue durée de vie, une intégration élevée et un haut niveau de sécurité. Les cellules d'une capacité de 280 Ah ont un taux de décharge de 1C et une durée de vie allant jusqu'à 10 000 cycles. Le système intégré de refroidissement liquide par conversion de fréquence permet de limiter la différence de température entre les cellules à 3 ℃, ce qui contribue également à sa longue durée de vie.

Il a une capacité nominale de 372,7 kWh pour une surface au sol de seulement 1,69 mètre carré. Le système est adapté aux onduleurs dont la tension de fonctionnement est comprise entre 600 et 1 500 volts. EnerOne peut être expédié efficacement en tant que produit complet, ce qui réduit considérablement les coûts d'installation sur site et le temps de mise en service.

EnerOne peut être utilisé de manière flexible dans des applications extérieures, grâce au niveau de protection IP 66 des principaux composants et à l'adaptabilité à une plage de température ambiante de -30 à +55 ℃. Il a passé divers tests critiques au niveau de la cellule, du module et du rack. EnerOne a obtenu le rapport de test UL9540A, et dans ce test, il n'y a pas eu d'incendie ni de propagation thermique supplémentaire sans l'aide d'un système d'extinction d'incendie.

Le panel a fait les remarques suivantes à propos d'EnerOne : « Le système entièrement intégré, bien conçu et bien pensé, a ouvert de nouvelles voies pour les installations dans les régions aux conditions climatiques difficiles, et a commencé le potentiel de réduction des coûts par l'intégration dans toute la chaîne de valeur. »

À la fin de l'année 2021, la solution EnerOne de CATL a été déployée dans plus de 25 pays avec des résultats avérés de plus de 11 GWh.

En tant qu'événement important de The smarter E Europe, l'ees AWARD récompense les produits et projets innovants d'entreprises tournées vers l'avenir qui jouent un rôle clé dans le succès de l'industrie du stockage de l'énergie. Parallèlement, The smarter E Europe organisera l'exposition ees Europe, qui se tiendra du 11 au 13 mai 2022, au Messe München de Munich. CATL présentera ses solutions de stockage d'énergie tous scénarios et ses technologies de pointe lors de l'exposition au stand B1.440.

CATL a lancé des produits qui sont largement utilisés dans les domaines de la production, de la transmission et de la distribution d'énergie, et de la consommation d'énergie, couvrant le stockage d'énergie pour la production d'énergie solaire et éolienne, le stockage d'énergie pour les entreprises industrielles, le stockage d'énergie pour les bâtiments commerciaux et les centres de données, les stations de charge de stockage d'énergie, l'alimentation de secours pour les stations de base, le stockage d'énergie pour les ménages, etc. Elle a établi des partenariats avec des entreprises énergétiques chinoises de premier plan, notamment China National Energy, SPIC, China Huadian Corporation, China Three Gorges Group, China Energy Engineering Corporation, ainsi qu'avec des acteurs internationaux clés du secteur, tels que Nextera, Fluence, Wartsila, Tesla et Powin.

En 2021, CATL s'est classé au premier rang mondial pour la part de marché de la production mondiale de batteries de stockage d'énergie, couvrant les principaux marchés, notamment la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Australie, etc. Le chiffre d'affaires des systèmes de stockage d'énergie a augmenté de 601 % en glissement annuel.

