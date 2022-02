Le système de stockage d'énergie de Pylontech aide le Japon à atteindre ses objectifs « Beyond Zero » de réduction rétroactive du carbone

Pylontech a fait son entrée sur le marché japonais en 2016, et ses expéditions augmentent d'année en année. Afin de répondre à la demande de certification de sécurité des produits sur le marché japonais, Pylontech a placé la réussite des essais de certification du Japon au cœur de ses efforts de recherche et développement il y a plusieurs années. Grâce à la certification japonaise JET et aux certifications de TÜV Rheinland Japan, la cellule unique au lithium-fer-phosphate (LFP) de 37 Ah (modèle : 37PN) a été déployée dans divers modules et systèmes de batterie Pylontech. En 2022, Pylontech s'attend à obtenir la certification JET basée sur la norme d'essai JIS C 8715-2:2019 pour plusieurs autres produits.

Avec une chaîne industrielle intégrée verticalement, Pylontech est l'une des rares entreprises de solutions de stockage d'énergie au monde à disposer de capacités indépendantes de recherche et développement et de fabrication pour les composants de base de stockage d'énergie tels que les cellules, les modules, les systèmes de gestion des batteries et les systèmes de gestion de l'énergie. Au cours des dix dernières années, Pylontech a fourni des systèmes de stockage d'énergie stables et fiables à plus de 350 000 utilisateurs résidentiels dans plus de 80 pays, fournissant une capacité totale de 3,6 GWh. Selon IHS Markit, un fournisseur d'information et d'analyse basé à Londres, Pylontech s'est classé au deuxième rang mondial en 2020 pour ce qui est de l'expédition de produits exclusifs de stockage d'énergie résidentiel. Une qualité stable et une performance fiable sont les clés du succès continu de Pylontech.

Le gouvernement japonais a annoncé en octobre 2020 que le Japon prévoyait atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Pour atteindre cet objectif, les autorités gouvernementales ont mis en œuvre diverses mesures visant à encourager les utilisateurs résidentiels à adopter de nouvelles sources d'énergie, en plus d'offrir une politique de subvention audacieuse aux ménages qui entreprennent des rénovations pour obtenir un domicile sans émissions. Les systèmes de stockage d'énergie par batterie au lithium sont très économiques et pratiques.

L'optimisation des avantages pour les utilisateurs et la livraison des systèmes les plus stables et fiables sont les principes auxquels Pylontech adhère. « En 2022, Pylontech a l'ambition d'accroître ses activités de stockage d'énergie au Japon et d'accélérer les progrès de l'initiative japonaise objectif "Beyond Zero" de réduction rétroactive du carbone », a déclaré Geoffrey Song, vice-président des affaires internationales de l'entreprise.

