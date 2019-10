Le système Modere de beauté à 360° depuis l'intérieur se lance sur les marchés européens

La formule de sérum CellProof™ mettant l'âge au défi repose sur le BioCell Collagen ® CG, que Frost & Sullivan a couronné meilleur peptide de collagène pour soins personnels, et renforcé par la technologie Collagen/HA Matrix ® aux multiples brevets, matrice naturelle de peptides de collagène et d'acide hyaluronique au label Bio-Optimized™ pour une efficacité maximale. Le sérum CellProof™ combine une technologie de classe cosmétique et un complexe botanique puissant à la vitamine C pour hydrater et relever de façon visible en quelques minutes une peau d'aspect terne et sec.

L'hydratant CellProof™ lui aussi fournit le BioCell Collagen® CG en même temps que l'antioxydant astaxanthine et un mélange de peptides avancés, de vitamine C et d'extraits de fruits exotiques afin d'hydrater la peau et de réduire l'apparition de rides. Le beurre de coco et de karité laisse une peau lisse douce et veloutée.

Le masque infusé au CellProof™ est préparé au Ox3™, composé en propriété exclusive de revitalisation de la peau, libérant à son contact des bulles d'oxygène qui réveillent la peau pour laisser place à deux extraits botaniques rares d'algue des neiges et de nivéole d'été, contribuant ainsi à retarder l'apparition des ridules et des rides.

Dans une approche unique à 360° d'une peau radieuse, Modere a amplifié la puissance de sa technologie Collagen/HA Matrix® stimulant la beauté par un appariement de la collection de produits essentiels CellProof™ Essentials et de sa ligne de compléments Liquid BioCell® Life, Pure, Skin et Sport en vue d'une nutrition interne vérifiée sur le plan scientifique.

Asma Ishaq, PDG de Modere, a annoncé le lancement en Europe : « La beauté est une œuvre interne, une œuvre que notre produit nutraceutique Liquid BioCell exécute exceptionnellement bien. Quelquefois, pourtant, nous voulons stimuler cet éclat interne. C'est exactement ce que fait le système de beauté depuis l'intérieur en appariant notre Liquid BioCell et la collection de produits essentiels dans une approche exclusive à 360°. »

About Modere

Modere (www.modere.com) offre un portefeuille en tête de sa catégorie pour des produits essentiels en vue d'un style de vie propre et saine, en parts égales hautement performants et conçus de manière scientifique. De par une approche holistique d'une vie propre pour le bien-être, nos produits reflètent un engagement envers l'excellence et l'innovation grâce à des formules ayant fait leurs preuves dans le monde entier. Bénéficiant de multiples validations par des tiers, notre gamme comprend des produits qui sont approuvés au titre du 'Choix plus sûr' de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA Safer Choice), vérifiés dans le cadre du programme Verified™ du Groupe de travail environnemental (EWG), certifiés sur le plan hygiène publique par NSF International et appropriés pour eaux grises. Nous sommes fiers d'être les défenseurs de Vitamin Angels®.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1011700/CellProofEssentialsSkin.jpg

Related Links

http://www.modere.com



SOURCE Modere