Le taux d'agressions à l'arme blanche à Londres a atteint son maximum en 2021, comme le montre CasinoAlpha

LONDRES, 15 juillet 2022 /PRNewswire/ -- CasinoAlpha, un agrégateur de services de jeux et de paris en ligne, a fait appel à son équipe d'analystes mathématiques pour prouver que les risques de se faire agresser à l'arme blanche à Londres sont beaucoup plus élevés aujourd'hui qu'au cours des 10 dernières années.

Les probabilités de subir une attaque à l'arme blanche à Londres atteignent un niveau record, comme le démontre une analyse , l'année 2021 affichant le plus grand nombre de crimes de ce type depuis 18 ans. Et ce, malgré une baisse générale du taux de criminalité en Angleterre et au Pays de Galles.

Le taux de crimes à l'arme blanche à Londres a malheureusement augmenté ces dernières années, enregistrant un bond de 10 % par rapport à l'année précédente et une augmentation de 29 % depuis 2011. L'année dernière, des records historiques d'homicides d'adolescents ont été enregistrés, en grande partie causés par la violence au moyen d'objets tranchants.

Cette statistique est alarmante.

Étude approfondie des données pour un contexte plus vaste

En utilisant les moyens logistiques disponibles et leurs experts en statistiques, CasinoAlpha a créé une analyse mathématique des probabilités de se faire agresser à l'arme blanche dans la capitale britannique.

En s'en tenant aux faits et en luttant contre les préjugés, leur analyse vise à apporter des solutions durables à un problème préoccupant.

Leur approche a consisté à :

Comparer les données de l'année passée avec les relevés précédents

Analyser les facteurs sociaux en jeu

Identifier les groupes sociaux les plus impliqués dans les crimes avec objets tranchants

Explorer les solutions mises en œuvre dans d'autres endroits

Les résultats ont été formulés à l'aide de rapports de police officiels, d'analyses mathématiques et de mépris à l'égard des médias toxiques et des préjugés sociaux.

Probabilités de se faire agresser à l'arme blanche à Londres - Points principaux

Voici les principaux points découverts et largement traités dans le rapport :

Dans un cadre comparatif, les infractions violentes avec un objet tranchant sont les plus répandues

La plupart des personnes impliquées sont des adolescents ou de jeunes adultes

La plupart des victimes sont soit des adolescents, soit des femmes, soit les deux

Dans le cas des victimes féminines, l'agresseur est le plus souvent un membre de leur famille ou de leur groupe social immédiat

Les personnes issues de minorités ethniques sont touchées de manière disproportionnée par ces incidents.

Résumé de l'analyse et de ses auteurs

La présentation exhaustive des données a été élaborée et affinée par casinoalpha.com au cours du premier semestre 2022, principalement en utilisant les données officielles du gouvernement britannique de 2021.

Toutefois, pour une bonne intégration dans un rapport chronologique, les statistiques ont été opposées aux années précédentes.

Il est intéressant de noter que les derniers chiffres ont malheureusement battu le sinistre record du précédent pic de violence par objets tranchants de 2008.

Ces ensembles d'extractions de données ont été rassemblés et comparés par les spécialistes des probabilités qui travaillent quotidiennement avec les probabilités statistiques.

