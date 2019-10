Le taxi aérien Volocopter prend son envol au-dessus de Marine Bay à Singapour

« Le vol d'aujourd'hui à Singapour était le vol le plus avancé de Volocopter à ce jour, et ce vol piloté était plus stable que jamais. Dans le même temps, nous présentons un prototype de notre infrastructure à grande échelle VoloPort, permettant ainsi une démonstration réaliste de l'embarquement dans un taxi aérien et des services de maintenance. Jamais personne n'avait été si proche de connaitre ce que sera la mobilité aérienne urbaine dans la ville de demain », a déclaré Florian Reuter, PDG de Volocopter.

Avant le vol, l'aéronef avait subi des tests intensifs en Allemagne pendant plusieurs mois, suite à quoi un programme d'essais en vol rigoureux visant à vérifier les performances de l'aéronef Volocopter 2X dans un environnement local avait été mené à l'aéroport de Seletar, en conformité avec la CAAS.

« Depuis la fin 2018, l'Autorité de l'aviation civile de Singapour (CAAS) travaille avec Volocopter afin de rendre possible ce vol à Singapour. L'équipe de Volocopter a procédé à une série d'évaluations rigoureuses pour s'assurer que toutes les exigences de sécurité nécessaires étaient satisfaites avant que le vol ne soit autorisé. En collaborant étroitement avec des sociétés telles que Volocopter, nous espérons encourager l'innovation à des fins bénéfiques tout en garantissant la sécurité du secteur de l'aviation et du public », a déclaré M. Ho Yuen Sang, directeur (industrie aéronautique) de la CAAS.

« La décision de Volocopter de soumettre son taxi aérien innovant à un banc de test à Singapour témoigne des opportunités et de l'environnement qu'offre Singapour. Le Conseil de développement économique de Singapour espère être un partenaire utile pour les entreprises qui développent de nouvelles technologies de mobilité telles que les véhicules autonomes et la mobilité aérienne urbaine. Nous sommes ravis de soutenir Volocopter dans son programme de développement, et nous espérons qu'il s'agit d'un premier pas vers la création d'activités et d'opportunités d'emploi plus intéressantes à Singapour », a déclaré M. Tan Kong Hwee, directeur général adjoint de l'EDB.

Lors de l'ITSWC, Volocopter et son partenaire Skyports ont construit le premier prototype de VoloPort sur le quai flottant de Marina Bay. Les VoloPorts sont l'unique infrastructure requise pour les taxis aériens, et représentent une étape importante pour démarrer l'activité dans les villes. Ils sont conçus pour offrir aux passagers une expérience de taxi aérien harmonieuse, sûre et intégrée aux infrastructures existantes.

Volocopter a ouvert un bureau à Singapour en janvier 2019 et a commencé à constituer une équipe locale pour soutenir ses plans d'expansion en Asie du Sud-Est. La société a récemment présenté son VoloCity – le taxi aérien eVTOL de nouvelle génération, conçu pour être conforme aux exigences de l'AESA. Grâce à sa phase de financement de série C récemment clôturée, la société va obtenir une certification commerciale pour le VoloCity.

À propos de Volocopter GmbH

Volocopter construit la première entreprise de mobilité aérienne urbaine durable et évolutive au monde afin d'offrir des services de taxi aérien abordables dans les mégalopoles du monde entier. Avec le VoloCity, la société développe le premier aéronef « eVTOL » entièrement électrique certifié afin de transporter discrètement et en toute sécurité des passagers au sein des villes. Volocopter dirige et coopère avec des partenaires dans le domaine des infrastructures, des opérations et de la gestion du trafic aérien afin de construire l'écosystème nécessaire pour « donner vie à la mobilité aérienne en milieu urbain ».

En 2011, Volocopter a réalisé le tout premier vol habité d'un multicoptère purement électrique, et a depuis organisé de nombreux vols publics avec son aéronef. Les plus notables ont été les vols d'essai publics à Marine Bay, à Singapour, en octobre 2019, ainsi que le premier vol eVTOL autonome du monde à Dubai en 2007.

Fondée en 2011 par Stephan Wolf et Alexander Zosel, Volocopter compte 150 employés dans ses bureaux de Bruchsal, Munich et Singapour. La société est dirigée par le PDG Florian Reuter, le directeur de la technologie Jan-Hendrik Boelens et le directeur financier Rene Griemens, et a levé un total de 85 millions d'euros en fonds propres. Les investisseurs de Volocopter incluent Daimler, Geely, Intel Capital, BtoV et Manta Ray Ventures. Pour en savoir plus : www.volocopter.com.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1015163/Volocopter_air_taxi___Singapore.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1015161/Volocopter_air_taxi.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1014685/Volocopter_Logo.jpg



Contact presse :

Helena Treeck

+49-151-2372-1517

press@volocopter.com

