Le téléviseur 8K ULED XD et le téléviseur laser à écran sonique de Hisense brillent lors de l'IFA 2019

Le téléviseur connecté Hisense 8K a attiré de nombreux visiteurs à l'IFA cette année. Le téléviseur 8K compte deux écrans, avec tout d'abord l'écran 85 pouces équipé d'un convertisseur ascendant super résolution 8K. L'écran auxiliaire en bas a principalement une fonction interactive et peut répondre aux commandes vocales des utilisateurs à tout moment et offrir des informations en temps réel, comme des détails de films. Comme centre intelligent domotique, l'écran auxiliaire à fonction interactive est puissant et peut aussi contrôler d'autres appareils domestiques.

Téléviseur Hisense 75 pouces 8K ULED XD : le facteur de contraste dépasse 1:100 000

Hisense est convaincu que la tendance du développement du secteur des téléviseurs ne passe pas par une guerre des prix, mais par l'écran haut de gamme. Le 8 juillet, Hisense a lancé le premier téléviseur au monde ULED XD en Chine. Comparé à l'écran 65 pouces préalablement sorti, Hisense a lancé le nouveau téléviseur ULED XD dont l'écran a été augmenté jusqu'à 75 pouces et il est compatible avec les contenus 8K. Le téléviseur Hisense ULED XD a introduit un deuxième panneau monochrome pour contrôler plus précisément le rendement lumineux. La couche LCD monochrome sous la couche LCD couleurs bloque la lumière des pixels qui doivent être sombres avant d'atteindre la couche couleurs qui produit l'image complète. Pour un meilleur effet visuel, Hisense a adopté un algorithme de contrôle unique et a utilisé 5 puces pour obtenir un contrôle efficace. Le rapport de contraste statique a été augmenté à plus de 1:100 000.

Téléviseurs laser Hisense : un maximum de restauration de couleurs

En tant que marque leader des téléviseurs lasers, Hisense n'a jamais cessé d'explorer la technologie laser et a effectué quatre changements technologiques en cinq ans. Lors de l'IFA 2019, Hisense a présenté sa gamme complète de téléviseurs lasers TriChroma™, avec les téléviseurs Hisense TriChroma™ 75 pouces et 100 pouces. Toutes ses couleurs sont générées par des lasers sans aucun supplément de roue de couleur et elles peuvent facilement atteindre le standard BT.2020 le plus élevé du secteur. L'expression des couleurs dépasse d'autres solutions d'écran et peut restaurer dans une plus large mesure les couleurs naturelles. En même temps, le téléviseur 75 pouces est le premier téléviseur laser de cette taille.

Téléviseur Hisense laser à écran sonique : synchroniser le son et l'image.

Le son (40-18 kHz) du téléviseur laser sonique de Hisense est émis directement par l'écran et le diaphragme du haut-parleur à mode distribué vibrant selon un patron complexe sur toute sa surface. Cela garantit des niveaux de sortie constants et un temps de réponse sans distorsion dans toutes les directions. Le principal avantage de la télévision laser à écran sonique de Hisense est le sens de synchronisation associant le son et l'image. Les effets de son fonctionnent également mieux que les haut-parleurs classiques intégrés. La fabrication en série du téléviseur laser à écran sonique doit débuter cette année.

Téléviseur social Hisense : activités sociales sur grand écran

Quel est l'avenir de la télévision ? Hisense se centre sur les expériences de socialisation avec l'intégration de la télévision, de l'IA, de l'IdO et des réseaux sociaux. Hisense a présenté sa Social TV lors de l'IFA 2019 et a introduit ses fonctions interactives comme le chat vidéo à six, l'IA des objets, des scénarios de vie futurs, la reconnaissance visuelle d'IA, la RA, l'avatar 3D et le partage cinéma. Comme centre de système domotique intelligent, la Social TV de Hisense peut également effectuer un contrôle interactif dynamique sur un appareil à air conditionné, un réfrigérateur connecté, des rideaux et bien d'autres.

En outre, Hisense, Gorenje et ASKO ont lancé un large éventail de nouveaux produits comprenant des appareils à air conditionné, des réfrigérateurs et des machines à laver. Le marques du groupe Hisense, avec leur ampleur inégalée et leurs catégories complètes, se démarqueront lors de l'IFA 2019.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/971286/Hisense_TV_IFA2019.jpg

SOURCE Hisense Group