Le téléviseur Mini LED 8K OD Zero et un électroménager intelligent de TCL à l'honneur au CES 2022 pour leur innovation

« TCL est honorée de voir deux de ses produits recevoir des prix d'innovation au CES® 2022, et nous remercions la Consumer Technology Association (CTA) pour ces distinctions. Cette reconnaissance témoigne de nos efforts continus pour dépasser les frontières de l'innovation et atteindre les plus hauts sommets. Nous voulons toujours proposer la meilleure technologie possible aux consommateurs et avons hâte de vous rencontrer au CES 2022 en janvier prochain », a déclaré Shaoyong Zhang, PDG de TCL Electronics.

Le X9 (X925 PRO) est le premier téléviseur doté de la toute dernière technologie d'affichage OD Zero™ à rétroéclairage par Mini LED de TCL. Le téléviseur Mini LED de 85 pouces offre une performance d'imagerie révolutionnaire, avec un design ultramince et une qualité sonore immersive, le tout combiné à l'expérience personnalisée de la Google TV™.

Le téléviseur X9 (X925 PRO) de TCL offre une résolution exceptionnelle de 8K, avec plus de 33 millions de pixels, pour une clarté sans pareil et une netteté d'image quatre fois plus précise que les téléviseurs 4K. En plus d'offrir une qualité d'affichage impressionnante, le X9 (X925 PRO) de TCL fournit une expérience ambiophonique relevée grâce à de puissants pilotes réglés par Onkyo, qui produisent un spectre sonore haut de gamme bonifié par la technologie Dolby 3D Atmos™.

De son côté, le modèle phare de la gamme d'aspirateurs robots de TCL, le Sweeva 6500, a également reçu un prix d'innovation au CES. L'électroménager utilise la technologie de navigation LiDAR pour « cartographier » toute votre maison et la ratisser avec une rigueur méthodique, en s'assurant de n'oublier aucun recoin. Grâce à sa technologie LED à lumière UVC, il stérilise à son passage le sol, tuant bactéries et virus pour plus de protection.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur dominant du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce ses activités dans plus de 160 marchés à l'échelle mondiale. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, allant des téléviseurs aux appareils audio et aux appareils électroménagers intelligents.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1685706/image_1.jpg

SOURCE TCL Electronics