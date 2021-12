Le temps fort du métavers : la sortie des jeux NFT METASNAKE CBT - présenté par METASENS

La société cotée à Hong Kong, Imperium Technology Group Limited (Code de stock : HK 0776), reste fidèle à elle-même et met encore plus l'accent sur la valeur fondamentale des jeux NFT. Non seulement « Jouer pour gagner », mais « Gagner en jouant ». Toutes leurs élites blockchain recrutées veulent partager le bonheur et les bénéfices avec chaque joueur. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de construire la plateforme METASENS, qui est reconnue comme la porte d'accès aux jeux NFT infinis.

Le premier jeu NFT sur METASENS est METASNAKE, qui présente une arène de héros animaux. Basé sur le jeu classique Blockade Snake, ils l'ont révisé sous le nom de METASNAKE, qui a introduit un système PvP en temps réel. De plus, vous n'avez pas à payer pour jouer. Cela insuffle une nouvelle vie au marché des jeux NFT.

La version METASNAKE CBT sera mise en ligne à 12 h (GMT+8) le 20 décembre.

Le METASNAKE développé par Imperium Technology Group Limited a hérité des bords de Snake. Mode une main facile pour les joueurs. Ce qui est remarquable, c'est la fonction PvP rapide en temps réel, qui ne prend que 3 minutes pour terminer le combat !

Grâce au nouveau moteur Unity3D, la scène exclusivement délicate de METASNAKE est présentée par notre studio d'art de jeu. Entrez dans le monde où la technologie et la magie existent. Traversez le pays enchanté qui regorge d'éléments de dessins animés. Ressentez un sentiment de supériorité dans le jeu NFT de nouvelle génération, METASNAKE.

Dans METASNAKE, les joueurs dirigeront une équipe composée de divers héros animaux. Attrapez tous les cristaux que vous pouvez voir pour élargir votre équipe, composer les différents éléments, et enfin éliminer vos adversaires dans l'arène ! METASENS est livré avec le système de culture, vous pouvez améliorer les héros animaux avec des collections de cartes. Plus encore, différents coéquipiers mènent à des résultats différents. Les compétences de leader, les compétences relationnelles et les compétences de course devraient être publiées à l'avenir. Accumulez les trophées et affrontez les adversaires les plus coriaces dans l'arène. Eh bien, les risques élevés sont la clé pour débloquer des récompenses élevées. Pour répondre aux attentes de chacun, nous concevrons également à l'avenir des modes arène multijoueurs et bataille royale.

Jetez un coup d'œil à notre équipement le plus important : Ancient Spirit. Les joueurs qui possèdent Ancient Spirits peuvent non seulement améliorer les personnages, mais également gagner plus de jetons émis par le METASENS. Et ce n'est pas tout, ils peuvent réclamer le parachutage ! En dehors des bords ci-dessus, il existe une fonction appelée « Dérivé ». Un nouvel Ancient Spirit peut être dérivé de deux Ancient Spirits, ce qui peut procurer aux Ancient Spirits des pouvoirs incroyables. En outre, ils sont tous négociables sur le marché secondaire. Les jeux NFT METASNAKE Ancient Spirit seront ouverts au public à 00 h le 18 décembre. Pour les membres en liste blanche, ils seront sur la liste prioritaire de METASNAKE CBT. Quant aux pionniers VIP de METASENS, ils ont le droit de préemption sur l'achat de Limited Ancient Spirits-Genesis. Au printemps prochain, les joueurs se battront aux côtés de leurs personnages et d'Ancient Spirit pour la gloire !

Envie d'en voir plus ? Rejoignez nos communautés pour obtenir la qualification CBT !

https://www.metasens.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1711626/The_METASNAKE_developed_Imperium_Technology_Group_Limited_inherited_edges_Snake.jpg

SOURCE Imperium Technology Group Limited