Le test AllplexTM SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay de Seegene a été approuvé en vertu de l'arrêté d'urgence de Santé Canada

Le test syndromique de Seegene détecte les infections à la COVID-19, les infections grippales de type A ou B et le virus respiratoire syncytial (VRS) à l'aide d'un seul test.

SÉOUL, Corée du Sud, 18 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), la plus importante société de diagnostic moléculaire de Corée du Sud, a annoncé avoir reçu l'approbation pour tous ses tests AllplexTM SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay en vertu de l'arrêté d'urgence de Santé Canada du 11 janvier.

Le test « AllplexTM SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay » de Seegene est un test PCR multiplex en temps réel qui permet d'amplifier et de différencier simultanément les symptômes respiratoires. En un seul test, il peut distinguer les virus de la grippe de type A ou B, du VRS et de la COVID-19. Ce test devrait jouer un rôle crucial dans la réponse à la « double pandémie » potentielle, car le pays prévoit une augmentation du nombre de patients atteints de la grippe et de la COVID-19.

Pour aider le Canada à répondre à la demande croissante en matière de tests de dépistage de la COVID-19, Seegene en a livré 340 000 par vol nolisé au Canada le 13 janvier.

« La demande pour les tests de dépistage de la COVID-19 monte en flèche en raison de la résurgence de cas confirmés, a déclaré Ho Yi, directeur des ventes et du marketing de Seegene. Nous sommes tout à fait prêts à fournir suffisamment de trousses de tests à l'échelle mondiale et continuerons d'être de solides partenaires mondiaux dans les efforts visant à gérer la propagation de la COVID-19. » Cette dernière approbation devrait représenter une occasion importante pour l'entreprise, car elle permettra à Seegene de mieux faire connaître ses produits dans les pays voisins du Canada, notamment ceux de l'Amérique latine et d'autres pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.seegene.com .

À propos de Seegene, Inc.

Seegene, Inc. a été fondée à Séoul, en Corée du Sud, en 2000 et a des filiales aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Italie, au Mexique, au Brésil, en Colombie et au Moyen-Orient. Elle est une entreprise de diagnostic in vitro (IVD) qui a transformé des technologies novatrices en produits grâce à ses activités pionnières en matière de recherche et développement. Seegene possède sa technologie originale brevetée, y compris DPO™ (Dual Priming Oligonucleotide) pour l'amplification de cibles multiples; TOCE™, pour la détection de cibles multiples dans un seul canal; MuDT™, la première technologie PCR en temps réel qui fournit des valeurs Ct individuelles pour des cibles multiples dans un seul canal pour les tests quantitatifs; et la technologie de détection de mutation multiplex mTOCE™. Grâce à ces technologies de diagnostic moléculaire (MDx) de pointe appliquées à des trousses de diagnostic et à d'autres outils, Seegene a rehaussé la sensibilité, la spécificité et la couverture des maladies des tests PCR (réaction en chaîne de la polymérase) à des niveaux sans précédent en fournissant des produits PCR précis et hautement multiplex qui ciblent et détectent simultanément les gènes de plusieurs pathogènes pour chaque canal fluorescent. Cette fonction permet de gagner du temps et de réduire les coûts des tests. Seegene continue d'établir de nouvelles normes en matière de diagnostic moléculaire grâce à des innovations de pointe.

