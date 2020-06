Le test de détection des anticorps IgG anti-SARS-CoV-2 de Beckman Coulter reçoit le marquage CE et est disponible en France

"Nous avons choisi le test Access SARS-CoV-2 IgG de Beckman Coulter pour être le pilier du programme de test sérologique COVID-19 d'Henry Ford, en raison de ses performances exceptionnelles lors de notre rigoureuse évaluation indépendante", a déclaré le Dr Bernard C Cook, chef de la division de Chimie-Pathologie du Henry Ford Health System. "Lors de la réalisation du test SARS-CoV-2 de Beckman Coulter sur 204 échantillons de patients positifs au COVID-19 confirmés par PCR, Henry Ford a constaté une sensibilité de 100 % à 14 jours post-PCR. L'analyse de 80 échantillons de patients de l'ère pré-COVID a montré une spécificité de 100 %".

Le test Access SARS-CoV-2 IgG de Beckman Coulter détecte l'immunoglobuline G (IgG), et cible les anticorps qui reconnaissent le domaine de liaison au récepteur (RBD, "receptor-binding domain" en anglais) de la protéine Spike, que le SRAS-CoV-2 utilise pour se fixer sur un récepteur cellulaire humain. Ce point est important, car les anticorps qui ciblent le RBD ont le potentiel de neutraliser, et donc d'empêcher toute infection future en bloquant l'entrée du virus dans la cellule. C'est pour cette raison que de nombreux développeurs de vaccins ciblent également le RBD de la protéine Spike dans leur conception 1.

"Notre test a le potentiel d'identifier les personnes qui ont déjà développé une réponse immunitaire au nouveau coronavirus, et qui pourraient donner du plasma convalescent pour combattre la maladie chez les patients gravement malades", a déclaré Julie Sawyer Montgomery, présidente de Beckman Coulter. "La thérapie par plasma convalescent sera un outil essentiel dans notre arsenal de traitement en l'absence d'un vaccin efficace, alors que nous nous dirigeons vers l'automne et l'hiver où de nombreux épidémiologistes prévoient une deuxième grande vague d'infections".

Une grande partie des analyseurs Beckman Coulter peut effectuer jusqu'à 400 tests de routine par heure. Nombre des analyseurs sont connectés aux systèmes d'information des hôpitaux, ce qui permet aux laboratoires d'automatiser la communication des résultats des tests sérologiques. Le test Access SARS-CoV-2 IgG peut également être effectué sur l'analyseur Access 2 de Beckman Coulter, un instrument compact permettant la réalisation de tests sérologiques de haute qualité dans les hôpitaux et cliniques de plus faibles dimensions. Ce test s'intègre de manière optimale dans les flux d'activité des laboratoires, ce qui permet d'ajouter facilement des tests sérologiques aux analyses sanguines de routine effectuées lors de visites de contrôle ou sur des patients hospitalisés. Les centres de santé pourront ainsi commencer à déterminer précisément l'état immunitaire de leurs communautés.

"Un test de détection des anticorps IgG tel que celui que Beckman Coulter a mis au point peut fournir des informations précieuses sur les niveaux d'immunité des communautés, qui permettront d'éclairer les décisions de santé publique et le déploiement d'un vaccin lorsqu'il sera disponible", a déclaré le docteur Shamiram R. Feinglass, MPH, chief medical officer de Beckman Coulter. "Les très grandes sensibilité et spécificité de ce test fournissent une valeur prédictive positive élevée, même lorsque l'incidence globale de la maladie est faible. De plus, comme notre test peut être réalisé sur plusieurs types d'analyseurs différents, il peut être adapté à de nombreux types de centres de soins pour répondre au mieux aux besoins de chaque communauté".

Beckman Coulter continuera d'amener sur le marché des tests innovants, et cherchera à obtenir le marquage CE pour son test Access SARS-CoV-2 IgM dans un futur proche. Pour les dernières informations sur le test IgG Access SARS-CoV-2, ou pour plus d'informations sur l'engagement de Beckman Coulter dans la lutte contre COVID-19, consultez le site : www.BeckmanCoulter.com/Coronavirus.

À propos du test IgG Access SARS-CoV-2

Le test IgG Access SARS-CoV-2 est un immunodosage qualitatif qui détecte les anticorps IgG dirigés contre le domaine de liaison au récepteur de la protéine Spike du nouveau coronavirus à l'origine de la pandémie mondiale actuelle. Ces anticorps ont le potentiel d'être neutralisants, et pourraient jouer un rôle dans l'immunité à longs termes. Le test a une spécificité confirmée de 99,8 % et une sensibilité de 100 % 18 jours après un test PCR positif. Le test utilise des antigènes de virus immobilisés sur des particules magnétiques pour capturer les anticorps IgG des échantillons de plasma ou de sérum des patients, et les révèle à l'aide d'anticorps anti-IgG marqués. Le test Access SARS-CoV-2 IgG peut être utilisé avec une variété d'analyseurs Beckman Coulter, y compris le DxI 800 à haut rendement, conçu pour les grands laboratoires, le DxI 600 pour les laboratoires de taille moyenne et les analyseurs DxCi et Access 2 pour les laboratoires et les cliniques de plus faibles dimensions. Le test peut être intégré de manière transparente dans les flux d'activité existants, sans traitement des échantillons par série.

À propos de Beckman Coulter

Beckman Coulter s'engage à faire progresser les soins de santé pour tous en appliquant le pouvoir de la science, de la technologie ainsi que la passion et la créativité de nos équipes, pour renforcer le rôle du laboratoire de diagnostic dans l'amélioration des résultats des soins de santé. Nos systèmes de diagnostic sont utilisés lors de tests biomédicaux complexes et sont retrouvés dans les hôpitaux, les laboratoires de référence et les cabinets de médecins du monde entier. Beckman Coulter offre une combinaison unique de professionnels, de procédures et de solutions conçues pour améliorer les performances des laboratoires cliniques et des réseaux de soins de santé. Nous y parvenons en accélérant les soins grâce à un programme qui fait la différence, en faisant profiter tous les patients des avantages de l'automatisation, en proposant une meilleure compréhension de l'informatique clinique et en dévoilant la valeur cachée grâce à un partenariat de performance. Société d'exploitation de Danaher Corporation (NYSE : DHR) depuis 2011, Beckman Coulter est basée à Brea, en Californie, et compte plus de 11 000 collaborateurs dans le monde, qui travaillent avec diligence pour en faire un endroit plus sain.

