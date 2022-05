Le test HbA1c de LumiraDx obtient le marquage CE et répond aux besoins mondiaux croissants en matière de dépistage et de surveillance du diabète grâce à sa plateforme de diagnostic auprès du patient de nouvelle génération

L'ajout du test HbA1c au menu des tests LumiraDx permet de consolider plusieurs instruments en une seule plateforme POC de nouvelle génération avec un flux de travail commun. Le test LumiraDx HbA1c a une plage de valeurs rapportables de 20 à 130 mmol/mol HbA1c (4,0 à 14,0 % HbA1c). Dans une étude clinique externe et multisite, le test a atteint une précision, exprimée en % du coefficient de variation moyen des répliques appariées, de ≤2,50 % dans le sang total capillaire et veineux. Le test LumiraDx HbA1c est conçu pour répondre au besoin clinique croissant de tests HbA1c accessibles et fiables dans le cadre des soins de santé communautaires.

Ron Zwanziger, directeur général de LumiraDx, a déclaré : « Grâce à notre menu de tests en pleine expansion, la plateforme LumiraDx est en mesure d'aider rapidement et précisément les cliniciens à prendre diverses décisions de diagnostic et de traitement au chevet du patient. L'HbA1c est un ajout important à notre plateforme, non seulement pour nos clients existants en pharmacie et en soins primaires, mais aussi pour les nouveaux clients qui cherchent à consolider leurs besoins actuels en matière de tests dans une plateforme centralisée, rationalisée et connectée, qui offre des performances comparables à celles des laboratoires. »

L'augmentation des dépenses de santé mondiales dues au diabète a été considérable ces dernières années, passant de 232 milliards USD en 2007 à 966 milliards USD en 2021 pour les adultes âgés de 20 à 79 ans, soit une augmentation de 316 % au cours des 15 dernières années1. En offrant à la fois un accès plus large et une solution plus facile et plus connectée pour le test de l'HbA1c, les patients susceptibles de développer du diabète peuvent commencer à prendre en charge leur maladie plus tôt, ce qui pourrait réduire la pression sur les systèmes de santé.

À propos de LumiraDx

LumiraDx (Nasdaq: LMDX) est une entreprise de diagnostic au lieu d'intervention de nouvelle génération qui transforme les soins de santé communautaires. Fondée en 2014, LumiraDx fabrique et commercialise une plateforme de diagnostic innovante qui prend en charge un large menu de tests avec des performances comparables à celles des laboratoires sur le lieu d'intervention. Les solutions de tests de diagnostic LumiraDx sont déployées par les gouvernements et les principaux établissements de santé dans les laboratoires, les services d'urgence, les cabinets médicaux, les pharmacies, les écoles et les lieux de travail pour dépister, diagnostiquer et surveiller le bien-être ainsi que les maladies. LumiraDx a, sur le marché et en développement, plus de 30 tests couvrant les maladies infectieuses, les maladies cardiovasculaires, le diabète et les troubles de la coagulation, le tout sur la plateforme LumiraDx. De plus, LumiraDx dispose d'un portefeuille complet de solutions de dépistage de la COVID-19 rapides, précises et rentables, du laboratoire au lieu du besoin.

LumiraDx est basé au Royaume-Uni avec plus de 1 600 employés dans le monde entier. De plus amples informations sur LumiraDx et la plateforme LumiraDx sont disponibles sur www.lumiradx.com.

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris des déclarations concernant les performances et les avantages du test LumiraDx HbA1c. Ces déclarations impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, les niveaux d'activité, les performances ou les réalisations soient sensiblement différents des informations exprimées ou sous-entendues par ces déclarations prospectives, y compris, entre autres, les conditions économiques, politiques et commerciales générales ; le maintien du marquage CE pour le test de dépistage HbA1c et ces facteurs abordés sous le titre « Facteurs de risque » dans le rapport annuel sur formulaire 20-F pour l'année ayant pris fin le 31 décembre 2021, déposé par LumiraDx auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 13 avril 2022 et d'autres documents de LumiraDx déposés auprès de la SEC. Bien que LumiraDx pense disposer d'une base raisonnable pour chaque déclaration prospective contenue dans ce communiqué de presse, LumiraDx vous avertit que ces déclarations sont basées sur une combinaison de faits et de facteurs actuellement connue par elle et sur ses projections d'avenir, dont elle ne peut être certaine. LumiraDx ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les informations contenues dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de circonstances futurs ou autres.

* Tous les tests ne sont pas disponibles dans tous les pays et régions. Pour plus de détails sur la disponibilité des produits, veuillez consulter le site : www.lumiradx.com.

