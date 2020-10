Le test ISET® améliore substantiellement la détection précoce du cancer de la prostate en identifiant les cellules tumorales circulantes positives au PSA

PARIS, 28 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Rarecells, Inc. (USA), société leader en biopsie liquide, a le plaisir d'annoncer que les chercheurs du National Institute of Integrative Medicine (Melbourne, Australie) ont obtenu des résultats importants dans le cadre de l'amélioration du diagnostic précoce du cancer de la prostate, en utilisant le test ISET® pour la détection des cellules tumorales circulantes (CTC) positives à l'antigène spécifique de la prostate (PSA).

L'article scientifique publié dans la revue Frontiers in Oncology (Voir l'article), montre que le test du cancer de la prostate basé sur des CTC récoltées avec la technologie ISET® et identifiées par le marqueur PSA en Immuno-Cyto-Chimie (ICC) a une valeur prédictive positive estimée (PPV) de 99% et une valeur prédictive négative (VPN) de 97%, fournissant ainsi un test de dépistage du cancer de la prostate plus fiable que le test PSA standard (PPV = 25%; NPV = 15,5%).

Au niveau mondial, le cancer de la prostate est le deuxième cancer le plus fréquent et la cinquième cause de décès par cancer chez les hommes. En raison de la sensibilité et de la spécificité très limitées du test PSA standard, environs 75% des biopsies prostatiques réalisées chaque année sont inutiles et générent des coûts, des souffrances et des séquelles qui pourraient être évités par un test plus performant.

« Ce nouveau test non-invasif basé sur la technologie ISET® permet une détection précoce du cancer de la prostate avec plus de précision que le test PSA standard. Améliorer la précision des tests de détection précoce du cancer réduit les conséquences négatives des biopsies inutiles », a déclaré Karin Ried, Directrice de la recherche au NIIM.

Davide Brechot, directeur adjoint et directeur technique de Rarecells a commenté : « Les données préliminaires du NIIM obtenues avec la technologie ISET® ouvrent la voie à un test de dépistage du cancer de la prostate plus fiable conduisant à des interventions curatives plus précoces tout en réduisant les biopsies de prostate inutiles, douloureuses et coûteuses.

Ces résultats s'ajoutent au corpus de preuves publiées sur l'excellence de la technologie ISET®. »

ISET® a été validé par plus de 85 publications scientifiques indépendantes sur 3 400 patients atteints de cancer et plus de 1 200 personnes sans cancer (voir www.rarecells.com). Il démontre des performances inégalées pour l'isolement et la caractérisation des CTC isolées et en micro-emboles (CTM).

À propos de RARECELLS (www.rarecells.com)

Rarecells développe des tests diagnostiques innovants de grande valeur dans les domaines de la biopsie liquide et du diagnostic précoce du cancer. La société est licenciée exclusive des portefeuilles de brevets ISET® détenus par l'Université de Paris, l'INSERM et l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1280816/Rarecells_Diagnostics_Logo.jpg

Contact: [email protected]

Related Links

https://www.rarecells.com/



SOURCE Rarecells, Inc.