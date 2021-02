Le test salivaire de Seegene pour le dépistage de la COVID-19 présente une efficacité égale à celle des tests nasopharyngés

SÉOUL, Corée du Sud, 17 février 2021 /PRNewswire/ -- Selon une nouvelle étude, le test de dépistage de la COVID-19 par prélèvement salivaire, une méthode moins invasive, produit des résultats aussi précis que les tests par prélèvements nasopharyngés.

Dirigée par le professeur In-bum Suh, une équipe de recherche du département de médecine de laboratoire de l'École de médecine de l'Université nationale de Kangwon, a soumis 90 personnes hospitalisées avec un cas présumé de COVID-19 à un test PCR, utilisant à la fois le prélèvement salivaire et le prélèvement nasopharyngé. Afin de prélever une quantité suffisante d'échantillons aux participants à l'étude, l'équipe a demandé à ces derniers de s'abstenir de toute activité, y compris manger, boire et fumer, pendant 30 minutes après leur réveil matinal.

Dans le cadre de l'étude, l'équipe de recherche a utilisé les tests phares de Seegene pour la COVID-19, à savoir Allplex™ SARS-CoV-2 Assay et Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay, qui détiennent tous deux la marque CE-IVD. Alors que le test Allplex™ SARS-CoV-2 Assay cible quatre gènes différents de la COVID-19, le test Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay est reconnu pour détecter et différencier huit gènes cibles liés notamment à la COVID-19, à la grippe et au rhume causé par le VRS.

Allplex™ SARS-CoV-2 Assay et Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay ont prouvé que le test salivaire et le test par prélèvement nasopharyngés présentent tous deux un taux de détection de la COVID-19 supérieur à 98,8 %. Cela signifie que le test de Seegene produit des résultats tout aussi précis et efficaces pour le dépistage de la COVID-19, qu'il soit réalisé par prélèvement salivaire ou nasopharyngien.

Le professeur In-bum Suh, chercheur principal de l'étude, a déclaré : « Alors que le monde continue de se disputer la faible quantité d'écouvillons pour les tests dépistage de la COVID-19 par prélèvements nasopharyngés, la demande pour les tests basés sur les prélèvements salivaires croît. » Selon lui, l'étude a « clairement prouvé que les tests salivaires étaient tout aussi précis et efficaces que les tests nasopharyngés pour dépister la COVID-19 ».

En outre, l'équipe de recherche a mené une étude séparée sur l'application de ces tests sans extraction d'acide nucléique, qui a montré qu'avec cette méthode, les tests salivaires et nasopharyngés de Seegene ont obtenu un taux de détection supérieur à 96 %. Autrement dit, le test salivaire basée sur la méthode sans extraction produirait des résultats semblables à ceux du test PCR en ce qui a trait au dépistage du SRAS-CoV-2.

En général, pour ce qui est des tests de dépistage de la COVID-19 de type PCR, le processus d'extraction de l'acide nucléique est considéré comme une étape préalable indispensable en vue d'extraire l'acide nucléique des échantillons et de le purifier. Toutefois, selon les circonstances, certains pays pourraient ne pas avoir accès à l'équipement requis pour réaliser l'extraction. De plus, dans certains pays, des pénuries de réactifs conduisent de nombreux laboratoires à recourir à une méthode sans extraction, malgré une augmentation rapide des capacités de dépistage.

Les retombées de l'étude seront présentées lors de la 28e édition de l'International Molecular Medicine Tri-Conference (conférence internationale de la médecine moléculaire). Cette conférence de trois jours commencera le 16 février et se tiendra en ligne en raison de la pandémie de COVID-19. La Molecular Medicine Tri-Conference constitue l'un des principaux lieux de rencontre internationaux pour la communauté de la médecine de précision. L'événement invite des figures éminentes du domaine à discuter des dernières recherches et technologies liées au dépistage de la COVID-19 et à la biothérapie.

