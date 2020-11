Le Texas Cardiac Arrhythmia Institute du St. David's Medical Center accueillera un symposium international virtuel sur les arythmies cardiaques complexes

EPLive 2020, une conférence éducative de deux jours, se fonde sur des cas réels comme outil d'enseignement principal.

AUSTIN, Texas, 25 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Les 3 et 4 décembre 2020, le Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) du St. David's Medical Center accueillera EPLive 2020, son cinquième symposium international sur les arythmies complexes. L'événement de cette année aura lieu virtuellement en raison de la pandémie.

EPLive est une rencontre éducative intensive de deux jours destinée aux électrophysiologistes cardiaques pratiquant en clinique, aux membres des diverses sociétés d'électrophysiologie et aux cardiologues généralistes qui s'intéressent au traitement des arythmies cardiaques complexes, un trouble faisant en sorte que le cœur bat à un rythme irrégulier ou anormal. En direct du nouveau centre d'électrophysiologie de pointe du St. David's Medical Center, la conférence aura comme principal outil pédagogique des cas réels qui seront commentés par des experts.

« EPLive attire des sommités du domaine de l'électrophysiologie d'Europe, d'Asie et d'Amérique latine, ainsi que des experts de partout aux États-Unis », a déclaré Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., électrophysiologiste cardiaque, directeur médical exécutif du TCAI et directeur de cours d'EPLive. « Plus important encore, cet événement nous permet de faire connaître les dernières avancées en matière de procédures d'intervention en électrophysiologie cardiaque, d'étendre la portée des traitements électrophysiologiques disponibles à tous les patients et, au bout du compte, d'améliorer les soins aux patients dans le monde entier. »

Les arythmies cardiaques sont causées par des problèmes au niveau du système électrique du cœur. De nombreuses arythmies cardiaques sont traitées au moyen de procédures d'ablation modernes, qui consistent à brûler, à geler ou à neutraliser les parties du muscle cardiaque où des impulsions électriques anormales déclenchent des battements cardiaques irréguliers. Le symposium EPLive vise à aider les participants à mieux comprendre les techniques utilisées pour traiter les arythmies auriculaires et ventriculaires, l'implantation de dispositifs complexes et l'extraction des dispositifs défectueux.

L'EPLive sera divisé en quatre sections : Ablation de la fibrillation auriculaire (FA), Ablation de la tachycardie ventriculaire (TV), Dispositifs et Nouvelles technologies. Les différentes sessions consisteront en une combinaison de cas diffusés en direct et enregistrés fournis par le TCAI et certains des plus grands centres du monde, dont : l'Albert Einstein College of Medicine, l'Arrhythmia Center de la CardioInfantil Foundation, le Beth Israel Deaconess Medical Center, la Cleveland Clinic, le Geisinger Heart Institute, le Houston Methodist Hospital, le Kansas City Heart Rhythm Institute, le Massachusetts General Hospital, la Mayo Clinic, le MedStar Heart & Vascular Institute, le Mercy General Hospital et le Dignity Health Heart & Vascular Institute, le Monzino Cardiology Center, le Mt. Sinai Hospital, Northwell Health, Penn Medicine, le Sri Jayadeva Institute of Cardiology, St. Bernards Healthcare, l'UC Health University of Arkansas Medical System, l'Université de Californie à Los Angeles, la Faculté de médecine de Chicago, la Faculté de médecine de l'Université du Colorado, l'Université de Pennsylvanie, le Southwestern Medical Center de l'Université du Texas, le Vancouver General Hospital et l'Université Vanderbilt.

Les cas comprendront des procédures comme l'ablation d'une FA et l'ablation d'une arythmie auriculaire post-FA, l'ablation d'une TV (endocardique et épicardique), l'utilisation de cathéters ballons (cryo, Apama et laser), l'implantation d'appareils de thérapie de resynchronisation cardiaque, l'utilisation d'un défibrillateur cardioverteur implantable sous-cutané, l'extraction d'un conducteur cardiaque et une veinoplastie. De plus, EPLive présentera une nouvelle technologie mise au point par des médecins du TCAI.

La conférence se concentrera également sur divers objectifs, notamment :

Comprendre et appliquer les techniques de cartographie et d'ablation des arythmies auriculaires

Déterminer des processus qui réduisent les complications et promeuvent des mesures sécuritaires pour les patients pendant les ablations de FA

Comprendre et appliquer les techniques de cartographie et d'ablation des arythmies ventriculaires

Déterminer des processus qui réduisent les complications et favorisent des mesures sécuritaires pour les patients pendant les ablations d'arythmies ventriculaires

Comprendre les plus récentes données probantes et lignes directrices en matière de gestion et de traitement de l'arythmie par l'utilisation des nouvelles technologies

Adopter des approches exploitant le plus efficacement possible les nouvelles technologies présentées pour améliorer les résultats cliniques

Recenser les processus qui pourraient bénéficier de l'intégration de nouvelles technologies et promouvoir des procédures plus sûres pour les patients

Comprendre les techniques utilisées pour l'extraction d'un conducteur cardiaque

Discuter des approches et des techniques à adopter pour réussir l'extraction d'un conducteur cardiaque

Déterminer les processus qui réduisent les complications et promeuvent des mesures sécuritaires pour les patients pendant l'extraction d'un conducteur cardiaque

Outre aux démonstrations du Dr Natale, les participants de l'EPLive 2020 pourront assister à des présentations de plusieurs médecins du TCAI, dont le codirecteur de cours Amin Al-Ahmad, ainsi que Shane Bailey, Mohamed Bassiouny, David Burkhardt, David Burkland, Robert Canby, Joseph Gallinghouse, Brian Greet, Eric Hoenicke, Rodney Horton, Patrick Hranitzky, Faraz Kerendi, William Nesbitt, Javier Sanchez, Kamala Tamirisa, Senthil Thambidorai, David Tschopp et Jason Zagrodsky.

Pour leur participation, les médecins recevront un maximum de 14 heures de Physician's Recognition Award Category 1 Credit™ de l'American Medical Association (AMA).

Le TCAI du St. David's Medical Center est l'un des plus grands centres médicaux du monde à se consacrer aux dernières avancées en matière de traitement des arythmies. Il est dirigé par le Dr Natale, qui est à l'avant-garde de l'avancement du traitement de la FA, dirige de nombreux essais cliniques et participe au développement de nouvelles technologies et procédures.

Pour en savoir plus, consultez le site EP-Live.com.

