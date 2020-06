Le Thrombosis Research Institute (TRI) annonce ETHIC, un essai qui évaluera les bénéfices potentiels d'une administration précoce de LMWH à des patients COVID-19

- Les essais cliniques recruteront environ 1400 patients dans 10 pays à partir de juillet

- Les participants seront randomisés pour recevoir l'énoxaparine Héparine de bas poids moléculaire ou le traitement recommandé actuel pendant jusqu'à 3 semaines après le diagnostic

- L'étude bénéficie d'une subvention sans restrictions de Sanofi

LONDRES, 30 juin 2020 /PRNewswire/ -- TRI mènera un essai contrôlé randomisé en ouvert appelé ETHIC (Early Thromboprophylaxis in COVID-19) portant sur la thromboprophylaxie précoce communautaire. Les patients éligible seront atteints de Covid-19 nouvellement diagnostiqué et auront également été identifiés comme étant à risque accru de complications d'infection due à l'âge et aux comorbidités.

L'étude a été conçue en réponse aux éléments de preuve récents suggérant que les infections graves à la COVID-19 sont associées à une fréquence accrue de thrombose.

Les patients COVID-19 symptomatiques recevant le LMWH (via l'énoxaparine) seront comparés aux patients recevant le traitement recommandé. La période de suivi pour évaluer les résultats, y compris l'hospitalisation et la mortalité, est de 21 jours, avec des évaluations supplémentaires à 50 jours et 90 jours.

L'étude sera financée par une subvention d'étude initiée par l'investigateur fournie par Sanofi.

Ajay Kakkar, directeur de TRI, a déclaré : « Notre compréhension du rôle de la thrombose et de l'anticoagulation dans la COVID-19 évolue rapidement. Nous apprécions énormément l'occasion d'engager pour la première fois notre réseau mondial de chercheurs dans l'évaluation de l'anticoagulation dans la COVID-19 dans le cadre communautaire. Nous sommes immensément reconnaissants envers nos collègues et envers les patients qui participeront à cette importante étude. »

Le Thrombosis Research Institute est un leader en solutions innovantes pour la détection et le traitement de la thrombose. Sanofi est une société biopharmaceutique mondiale dont la mission est d'améliorer la santé humaine.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1195593/ETHIC_Logo.jpg

SOURCE Thrombosis Research Institute (TRI)