Le Thrombosis Research Institute (TRI) lance un calculateur de risque innovant pour la prévision sur deux ans des accidents vasculaires cérébraux, des hémorragies graves et de la mortalité des patients atteints de fibrillation atriale

Modélisation et validation

Initialement conceptualisé à partir des données de près de 40 000 participants au programme GARFIELD-AF collectées sur 1 an1, le calculateur repose désormais sur les données de plus de 52 000 patients collectées sur 2 ans. Cela a fait toute la différence par rapport aux outils de calcul de risque de FA classiques CHA2DS2-VASc et HAS-BLED pour prédire la mortalité sur 2 ans et a valu au calculateur de faire l'objet d'une validation externe au registre ORBIT-AF.

Importance des valeurs réelles

Les taux de risque simplifiés résultent souvent de décisions binaires (insuffisance cardiaque, âge avancé) tandis que les facteurs de risque sous-jacents peuvent présenter un danger à tout moment, et sont par conséquent généralement non linéaires (fréquence cardiaque, pression artérielle). Cela constitue un défi supplémentaire pour les médecins. En outre, lorsqu'une mesure est traduite en catégories, le score implique que tout le monde dans cette catégorie présente un même niveau de risque. Le professeur Keith Fox, responsable clinique, a expliqué : « La calculateur de risque GARFIELD-AF conserve les valeurs réelles d'âge, de poids, de pouls et de tension artérielle, et affiche les différences de résultats en fonction du type de traitement sur deux ans. »

Disponibilité

Le calculateur de risque GARFIELD-AF est disponible gratuitement. Il est actuellement hébergé sur le site web du registre (https://af.garfieldregistry.org/garfield-af-risk-calculator) et sera bientôt disponible sous la forme d'une application sera largement diffusée et promue pour une utilisation clinique sur QxMD.

À propos de GARFIELD-AF

GARFIELD-AF est un registre mondial d'observation visant à améliorer la compréhension de la prévention des accidents vasculaires cérébraux dans le context de la fibrillation atriale (FA), soumis à l'autorité du Thrombosis Research de Londres, au Royaume-Uni.

1. Fox, K.A.A et al., Improved risk stratification of patients with atrial fibrillation: an integrated GARFIELD-AF tool for the prediction of mortality, stroke and bleed in patients with and without anticoagulation, BMJ Open, 7(12):e017157, 21 décembre2017.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1033769/Thrombosis_Research_Institute_Infographic.jpg

SOURCE Thrombosis Research Institute (TRI)