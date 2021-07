Le Tianjin Haihe Media Group présente l'histoire du combat contre la COVID-19 de Zhang Boli par la MTC

Ce court métrage a été produit par le Tianjin Haihe Media Group et raconte l'histoire du médecin Zhang Boli dans sa lutte contre la COVID-19. En 2020, Zhang Boli, à l'âge de 72 ans, a aidé la communauté médicale à reconnaître la valeur de la médecine traditionnelle chinoise (MTC) en dirigeant une équipe d'experts pour traiter les infections à la COVID-19 à Wuhan, première ligne de front de la Chine dans la lutte contre la nouvelle maladie à coronavirus.

En tant que président de l'Université de médecine traditionnelle chinoise de Tianjin, Zhang est arrivé à Wuhan, capitale de la province du Hubei en Chine centrale. C'était le 27 janvier, le troisième jour du Nouvel An lunaire chinois et le cinquième jour de confinement de la mégalopole pour le contrôle de la pandémie.

Zhang Boli et plus de 300 autres médecins ont formé une équipe médicale de MTC. Ils étaient installés dans un hôpital de fortune du district de Jiangxia à Wuhan et utilisaient des décoctions de MTC en combinaison avec d'autres traitements comme le massage, l'acupuncture et des exercices physiques issus du tai-chi et du baduanjin, une forme d'aérobique traditionnelle, pour traiter les patients atteints de la COVID-19.

Grâce aux pratiques pionnières du médecin, un traitement par la MTC a été administré à 90 % des patients de Wuhan atteints de la COVID-19, ce qui a permis de soulager les symptômes, de ralentir la progression de la maladie et de favoriser le rétablissement des patients.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1556230/Tianjin_Haihe_Media_Group.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1556228/Tianjin_Haihe_Media_Group_Logo.jpg

Contact :

Jane Cheng

Tél. : +8610-68996566

E-mail : [email protected]

Lien YouTube : https://youtu.be/-ODsnxuR-VQ

SOURCE Tianjin Haihe Media Group