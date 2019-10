Le token CEL de Celsius Network se fait inscrire sur HitBTC Exchange

Le token CEL a déjà été inscrit sur Liquid.com, IDEX et Switcheo plus tôt cette année

LONDRES, 4 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Celsius Network (https://celsius.network/), la plateforme de cryptomonnaies leader de l'industrie, annonce aujourd'hui l'inscription de son token CEL sur HitBTC Exchange (https://www.hitbtc.com/), l'une des plateformes d'échanges de cryptomonnaies les plus avancées aujourd'hui sur le marché offrant une variété d'options solides de négociation de cryptomonnaies.

CEL est un token utilitaire ERC20 sur blockchain permettant aux détenteurs de cryptomonnaies d'accéder à des fonctions et services financiers par l'intermédiaire de l'application Celsius, tous conçus pour agir dans le meilleur intérêt de l'utilisateur. Les utilisateurs des services de Celsius peuvent gagner jusqu'à 12 % TAP sur les dépôts de cryptomonnaies et se servir de leurs coins comme garantie pour obtenir un prêt en dollar américain ou en stablecoin (cryptomonnaie stable) pour un taux aussi bas que 3,47 %.

Contrairement aux banques traditionnelles, la mission de Celsius Network consiste à changer fondamentalement le service bancaire tel que nous le connaissons en tirant parti de la technologie blockchain afin d'agir dans le meilleur intérêt des déposants plutôt que des actionnaires. Celsius Network distribue jusqu'à 80 % de son revenu total avec ses déposants sous forme de revenu d'intérêt hebdomadaire avec plus de 4 millions de dollars versés à sa communauté à ce jour, plus que toutes les autres plateformes de cryptomonnaies combinées.

« Notre but est de réunir les 100 prochains millions vers les cryptomonnaies », a déclaré Alex Mashinsky, PDG de Celsius Network. « HitBTC utilise des technologies innovantes afin de rendre l'échange de cryptomonnaies plus facile, plus sûr et plus accessible que jamais. L'inscription du token CEL sur HitBTC aidera à apporter des services financiers justes et enrichissants à des millions de personnes dans le monde entier. »

Les tokens CEL peuvent être achetés sur Liquid.com, IDEX, Switcheo et HitBTC.

À propos de Celsius Network

Celsius Network répond aux besoins financiers des consommateurs d'aujourd'hui dans le monde entier grâce à un revenu à d'intérêt élevé et de prêts à faible coût accessibles par une application mobile. Construit sur la conviction que les services financiers devraient seulement faire ce qui est dans l'intérêt de la communauté des déposants, Celsius est une plateforme de marché sur Blockchain où l'adhésion donne accès à des services financiers organisés qui ne sont pas disponibles par le biais des institutions financières traditionnelles. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.celsius.network

