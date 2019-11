Le token très attendu de JD Coin a été lancé dans l'Idaho pour prendre d'assaut le monde de la crypto

BOISE, Idaho, 18 novembre 2019 /PRNewswire/ -- JD Coin, un acteur populaire dans le monde émergent des cryptodevises, a annoncé le lancement de son très attendu utility token. Bien que relativement nouvelle dans ce domaine, JD Coin est enregistrée auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) qui dépend du département du Trésor des États-Unis. La société est cotée sur les 3 premières places boursières les plus populaires, à savoir FatBTC, Bilaxy et Coinsbit et est également la fière partenaire Argent de Voice of Blockchain, Chicago 2019. Le lancement a eu lieu dans l'État de l'Idaho, aux États-Unis d'Amérique. Les fondateurs de JD Coin, Jhon Banga, Deepak Prashar et Bhupinder Singh, ainsi que d'autres dignitaires, étaient présents pour le lancement. Vous pouvez les joindre à l'adresse suivante https://www.jdcoin.us.

Avec un public de passionnés et de visionnaires de la cryptographie réunis, vous serez en mesure d'explorer la portée du développement des connaissances ainsi que celle des opportunités d'affaires passionnantes que représentent l'investissement dans JD Coin. JD Coin a mis sur pied un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) qui confirme la crédibilité de JD Coin.

À propos de JD Coin

Avec Utility comme force, JD Coin s'est taillé une place dans ce monde virtuel incroyable, notamment en visant à fournir à ses clients une utilisation continue de leur devise pour répondre à certains de leurs besoins réels.

Qu'est-ce qui rend JD Coin unique ?

JD Coin concentre toute son attention sur le changement des notions que convoie la crypto, car la société croit en la transparence, l'authenticité, la crédibilité et la supériorité. Ils visent à saluer un traitement plus rapide et à une technologie durable en travaillant sur une formule mathématique permettant de calculer le nombre aléatoire exact ou le nombre aléatoire le plus près pour créer le hachage et compléter la transaction pendant le minage. Sans oublier de mentionner le fait le plus intéressant à propos de JD Coin : la société travaille également sur le monde QUANTUM pour construire un ordinateur QUBIT qui donnera une longueur d'avance par rapport aux autres concurrents dans le domaine et permettra de devenir le leader dans le secteur dans un avenir proche.

Enfin, et ce n'est pas le moins important, ce lancement marque le début d'un parcours fructueux et d'une attention importante avec son potentiel significatif.

