Le Tour du lac Qinghai cherche à accroître son rayonnement international et la participation de cyclistes internationaux

« Plus qu'une simple course cycliste, le Tour du lac Qingdao est un grand événement sportif et un festival populaire », a déclaré Gaizang Cairang, chef du département des sports du gouvernement provincial du Qinghai en faisant allusion aux encouragements et applaudissements qui ont accompagné les cyclistes tout au long de la course.

La course en 13 étapes a débuté le 22 juillet à Haidong (Qinghai) et s'est achevée à Lanzhou (Gansu), couvrant une distance totale de 3671 km. Comptant 154 coureurs issus de 17 pays et régions, l'édition 2018 de cette course n'a jamais connu une participation internationale aussi élevée.

L'organisation de la course ne cesse de travailler pour faire du Tour du lac de Qinghai une course de haut niveau reconnue non seulement sur la scène asiatique, mais également sur la scène mondiale. « Nous comptons accroître le nombre de participants professionnels et internationaux et chercher des idées originales pour renforcer l'influence de la course à l'étranger », a déclaré Gaizang Cairang.

Il a notamment expliqué que l'organisation projetait de créer des événements parallèles pour permettre aux populations locales et aux touristes de participer au sport cycliste. Pour accroître le rayonnement international de la course, le département des sports envisage également de retransmettre le prochain Tour du lac Qinghai en direct à la télévision ou sur le Web afin que davantage de personnes dans le monde puissent ressentir l'excitation de la course en temps réel.

Par ailleurs, Gaizang Cairang a souligné qu'il était également important de tirer parti des opportunités créées par le Tour du lac Qinghai pour améliorer les infrastructures et les installations sportives régionales pouvant bénéficier aux populations locales.

Le Tour du lac Qinghai étant devenu une compétition reconnue pour son excellence, sa valeur sur le marché et son influence ont également augmenté. Selon les estimations, l'édition 2018 pourrait générer des retombées économiques locales équivalant à 70,9 millions de dollars en stimulant les industries du sport, de la culture et du tourisme.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/729168/Tour_Qinghai_Lake_Gaizang_Cairang.jpg



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/729169/Tour_Qinghai_Lake_cyclists.jpg