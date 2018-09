Le tourisme autrichien dans un test pilote de la technologie de la chaîne de blocs faisant appel aux jetons basés sur Ethereum

VIENNE, September 27, 2018 /PRNewswire/ --

Le Bureau national du tourisme autrichien (ANTO) entre dans l'histoire en étant parmi les premiers dans le monde à réaliser une campagne publicitaire optimisée par la technologie de la chaîne de blocs. ANTO participe à un essai pilote avec Adbank, plateforme publicitaire reposant sur Ethereum et activée par le jeton ADB ; son but est de réduire les fraudes, problème qui a coûté aux annonceurs 51 millions de dollars canadiens par jour en 2018. La plateforme cherche également à réduire les frais des intermédiaires techniques de la publicité, dont certains représentent jusqu'à 70 % du coût des campagnes lorsque ce n'est pas davantage.

La campagne publicitaire activée par chaîne de blocs fait intervenir un autre acteur remarquable dans le tableau avec Red Bull Media House, lequel fournit un catalogue sur le volet publicitaire par le biais de leur publication sur le style de vie alpin, Bergwelten. L'équipe de Red Bull a convenu de participer à cette campagne faisant appel à la technologie d'Adbank à la suite d'une visite de leur siège à Salzbourg en Autriche par les cofondateurs Kelsey Cole et Angelo Dodaro au mois d'avril.

« Il est enthousiasmant de voir un pays comme l'Autriche reconnaître l'existence d'un cas d'utilisation efficace de la chaîne de blocs comme support publicitaire. Le niveau de transparence entre l'annonceur et l'éditeur est inégalé, en particulier pour une organisation comme l'ANTO. C'est la première fois que de tels annonceurs peuvent voir où va leur argent, plutôt que dans une 'boîte noire' dont on sait pertinemment que les données sont douteuses. »

- Angelo Dodaro, directeur du marketing et cofondateur d'Adbank.

Des études ont révélé que les réseaux de publicité numérique programmatique prélèvent en moyenne 48 cents sur chaque dollar, et ceci advient avant que la fraude sur les annonces n'entre en scène. La fraude publicitaire est un problème particulièrement insidieux dans une industrie où 56 % de tout le trafic sur les sites web est piloté par des robots et des interventions non humaines.

Que vous soyez une entreprise, une petite société ou une organisation à but non lucratif, la technologie de la chaîne de blocs a le pouvoir d'éclaircir les zones troubles du commerce et d'aider les annonceurs à comprendre quelle fraction de leur budget sert effectivement à atteindre le public qu'ils recherchent.

Michael Scheuch, directeur de la gestion des marques pour ANTO a eu son mot à dire sur le pour et le contre de travailler avec une startup des cybermonnaies : « Nous nous appliquons à positionner l'Autriche en tête des destinations mondiales que l'on peut visiter toute l'année. Dans l'étude pilote avec Adbank, représentant l'une des plus intéressantes applications de la chaîne de blocs dans le secteur de la publicité, nous espérons surmonter diverses difficultés propres à la publicité classique en ligne à une échelle mondiale. »

Adbank a terminé en mars son protocole de paiements basé sur chaîne de blocs, lequel fonctionnera en combinaison avec son IA (intelligence artificielle) en instance de brevet. Elle est l'une des rares sociétés de technologie publicitaire au monde qui se soit engagée dans la course visant à résoudre les problèmes de la publicité grâce à la technologie ayant vu le jour avec le Bitcoin : la chaîne de blocs.

D'après le Conseil mondial du voyage et du tourisme, les pouvoirs publics dans le monde ont dépensé un total de 413 milliards de dollars en 2016 pour la promotion du tourisme dans leurs pays respectifs. « La fraude sur les marques et les annonces coûte chaque année des milliards à l'industrie du tourisme et il existe peu ou pas de responsabilisation avec l'écosystème actuel de la publicité. L'ANTO sera le premier de nombreux partenaires axés sur les voyages à marquer le début d'une ère où l'annonceur détient le contrôle qui devrait lui revenir grâce à l'utilisation de la technologie d'Adbank, » a commenté Kelsey Cole, cofondateur et directeur scientifique.

