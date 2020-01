Le tourisme prend son envol en Arabie saoudite avec de nouveaux visiteurs en provenance de Chine, du Royaume-Uni, de Malaisie, des États-Unis et du Canada en tête de liste

Les données coïncident avec la révélation par la Commission saoudienne du tourisme et du patrimoine national (CSTPN) de ses principaux marchés sources entrants depuis que l'Arabie saoudite a ouvert ses portes aux tourisme international. Depuis le lancement du nouveau visa touristique en septembre, les visiteurs de Chine, du Royaume-Uni, de Malaisie, des États-Unis et du Canada sont en tête de liste des nouveaux touristes accueillis en Arabie saoudite.

Les sites historiques saoudiens semblent être l'attraction la plus importante pour les visiteurs du Royaume. Plus d'une sur cinq (22 %) des personnes sondées par YouGov souhaitent visiter la vieille ville historique de Djeddah, un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans le même temps, un autre site de l'UNESCO, seulement connu de quelques voyageurs précédemment, gagne en popularité parmi la génération Y chinoise. Al Ula est désormais en tête de liste des destinations dans le monde arabe pour un tiers des touristes chinois âgés de moins de 35 ans.

Les italiens arrivent en tête de liste, 35 % de personnes sondées déclarant qu'elles seraient plus susceptibles de visiter l'Arabie saoudite suite au lancement du nouveau visa. Les touristes britanniques étaient 15 % plus susceptibles, juste devant les américains à 14 %.

La recherche révèle également de nouvelles opportunités de croissance en termes de tourisme multidestinations. Parmi toutes les personnes interrogées, 73 % ont signalé qu'elles préféreraient visiter plusieurs destinations au lieu de rester au même endroit.

Réunion des ministres du tourisme de la Ligue arabe

La recherche est publiée alors que l'Arabie saoudite assume la présidence de la Réunion des ministres du tourisme de la Ligue arabe à la fin d'une année historique pour le Royaume. Les ministres du tourisme de l'ensemble du monde arabe se sont réunis ce mois-ci pour la 22ème Réunion des ministres du tourisme de la Ligue arabe. Lors de cette réunion, ils ont examiné les opportunités qui existent pour des offres touristiques à l'échelle de la région et des stratégies unifiées pour une croissance durable du secteur dont les communautés locales et l'environnement bénéficieront.

Son Excellence Ahmad bin Aqil Al Khatib, président du conseil d'administration de la Commission saoudienne du tourisme et du patrimoine national (CSTPN) a déclaré :

« Cette année a marqué un évènement historique pour l'Arabie saoudite, l'ouverture de ses portes au monde. Nous accueillons plus de visiteurs et d'investisseurs que jamais auparavant. Un accueil chaleureux sera réservé à tous ceux qui envisagent de visiter l'Arabie saoudite en 2020. »

Total non pondéré Plus susceptibles de visiter l'Arabie saoudite[1] Parmi les destinations du Moyen-Orient, plus susceptibles de visiter Djeddah, en Arabie saoudite[2] Plus susceptibles de visiter plusieurs destinations durant leurs vacances (toujours, parfois, toutes les vacances) ITALIE 1003 35 % 17 % 87 % ESPAGNE 1053 23 % 19 % 88 % CHINE 1038 22 % 10 % 80 % ALLEMAGNE 2112 19 % 15 % 62 % FRANCE 1011 19 % 11 % 81 % ROYAUME-UNI 2106 15 % 18 % 70 % ÉTATS-UNIS 1198 14 % 28 % 69 %

DÉTAIL: Al Ula (ouverture du site inscrit au patrimoine de l'UNESCO en 2020)



Total non pondéré 18-34 35-54 55+ ALLEMAGNE 2112 19 % 11 % 4 % CHINE 1038 36 % 26 % 7 % ESPAGNE 1053 15 % 10 % 7 % FRANCE 1011 14 % 8 % 1 % ROYAUME-UNI 2106 4 % 3 % 1 % ITALIE 1003 3 % 5 % 3 % ÉTATS-UNIS 1198 8 % 4 % 2 %

Tourisme ENTRANT du 27 septembre au 21 décembre 2019 (Source : CSTPN)

5 PREMIÈRES NATIONALITÉS Chine 22 % Royaume-Uni 13 % Malaisie 15 % États-Unis 8 % Canada 4 %

[1] Par rapport à il y a cinq ans

[2] Destination que vous préféreriez visiter au Moyen-Orient

