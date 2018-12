Le tout dernier aéroport international et le premier port de croisière international du Vietnam ouvrira au monde entier les portes de la merveilleuse baie d'Halong

Avec un investissement total de 7,463 milliards de dongs (310 millions de dollars), cet aéroport a été construit avec le concours de NACO (Netherlands Airport Consultants), l'une des plus grandes sociétés au monde dans le conseil et l'ingénierie aéroportuaire.

« C'est l'aéroport le plus moderne du Vietnam. Il aura une influence positive sur l'expérience des passagers dans l'aéroport », explique Romy Berntsen, directeur de projet et architecte chez NACO.

En plus d'être doté des toutes dernières technologies aéroportuaires dans le terminal principal et d'une piste dernier cri, ce nouvel aéroport présente un superbe design inspiré par la somptueuse baie d'Halong, qui se situe à à peine 50 km de là.

Nouvelle porte d'accès pour les voyageurs nationaux et internationaux qui se rendent à la baie d'Halong, site inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, l'aéroport accueillera, selon les estimations, de 2 à 2,5 millions de passagers chaque année au cours des deux prochaines années, et cinq millions par an d'ici à 2030.

Le même jour, Sun Group a officiellement inauguré deux nouveaux grands projets d'infrastructure à Quang Ninh, à savoir la nouvelle autoroute reliant Halong et Van Don, et le port de croisière international d'Halong. Cette nouvelle autoroute à quatre voies et d'une distance de 60 km permettra de réduire à moins de 50 minutes la durée du trajet entre l'aéroport de Van Don et la ville d'Halong.

Avec un investissement total de 1 032 milliards de dongs (43 millions de dollars), le port de croisière international de Halong est le tout premier port de croisière qui vise exclusivement les bateaux de croisière internationaux.

Situé sur les docks de Bai Chay, dans la ville d'Halong, ce port peut accueillir simultanément deux bateaux de croisière (jusqu'à 225 000 TJBC chacun) et un total de 8 460 passagers, y compris les membres d'équipage.

Le terminal du port, dessiné par Bill Bensley, l'un des architectes le plus renommés et les plus innovants dans le monde, sera un nouveau site incontournable pour la ville et la province de Quang Ninh.

L'ouverture de tous ces trois grands projets d'infrastructure jouera un rôle immense dans l'exploitation de tout le potentiel touristique de la province et créera de nouvelles opportunités pour le commerce international et la coopération économique.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/803070/Sun_Group_video.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/803069/Sun_Group___Van_Don_International_Airport.jpg

SOURCE Sun Group