Le tout nouveau CloudEngine S12700E de Huawei remporte le « Prix mondial Frost & Sullivan 2020 au leadership en technologies habilitantes pour ses commutateurs de campus » en obtenant la note la plus élevée

C'est le premier commutateur de campus de l'industrie à remporter ce prix

SHENZHEN, Chine, 16 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Le CloudEngine S12700E, fleuron de Huawei, a remporté le très convoité Prix mondial Frost & Sullivan 2020 au leadership en technologies habilitantes pour ses commutateurs de campus, en obtenant la note la plus élevée -- un étonnant 9,6 sur 10. Jamais auparavant un commutateur de campus n'avait reçu ce prix, qui témoigne des atouts de pointe et des facteurs de différenciation des commutateurs Huawei.

Cabinet de conseil de renommée mondiale, Frost & Sullivan réunit une fois par an un jury qui évalue très minutieusement les produits de différents fournisseurs à l'aune de deux facteurs : l'effet de levier technologique et l'impact sur le client. En s'appuyant sur les résultats de l'évaluation, Frost & Sullivan décerne le prix « Enabling Technology Leadership » aux fournisseurs qui ont fait preuve d'un leadership impressionnant, d'innovation technologique, d'assistance au service clientèle et de développement de produits stratégiques, et ont ainsi aidé les décideurs informatiques des entreprises à prendre des décisions d'achat plus éclairées.

Pour la sélection du prix de cette année, Frost & Sullivan a effectué des recherches et des évaluations approfondies sur les commutateurs emblématiques de campus des fournisseurs grand public. À l'issue de 10 cycles de sélection effectués par un jury composé de leaders d'opinion, d'experts de l'industrie et de directeurs de recherche, CloudEngine S12700E de Huawei a été désigné pour son architecture matérielle de pointe, ses performances de commutation, sa garantie d'expérience et la simplicité de son fonctionnement et de sa maintenance. Concrètement, CloudEngine S12700E se classe à la première place tant pour l'effet de levier technologique (9,7 points) que pour l'impact sur le client (9,5 points).

« Huawei s'engage à fournir les solutions et les commutateurs de réseau de campus les plus avancés à ses clients d'entreprises du monde entier, quel que soit leur secteur d'activité. Nous sommes très heureux de voir CloudEngine S12700E de Huawei remporter ce prix prestigieux. Cela signifie que les commutateurs de campus de Huawei sont largement reconnus par les clients mondiaux et les experts du secteur », a déclaré Li Xing, président du domaine des réseaux de campus de la gamme de produits de communication des données de Huawei. « À l'avenir, nous honorerons notre engagement envers l'orientation client et l'innovation continue, et nous nous attacherons à aider les clients à adopter un réseau de campus entièrement connecté pour accélérer leur processus de transformation numérique. Nous sommes aussi immensément reconnaissants aux clients et aux experts qui nous ont fait part de leurs idées pendant les phases de sélection du prix Enabling Technology Leadership. »

La confiance unanime dont nous témoignent nos clients et les experts se doit aux performances de pointe et aux nombreuses innovations du commutateur CloudEngine S12700E, fleuron de Huawei.

CloudEngine S12700E est doté d'une architecture innovante qui sépare le niveau de contrôle du niveau de commutation. Cela permet d'augmenter la bande passante en améliorant tout simplement l'unité de structure de commutation (SFU). Qui plus est, CloudEngine S12700E atteint une capacité de commutation record de 57,6 Tbps, soit six fois la moyenne du secteur (Tolly Test Report). Cela ouvre la voie à l'évolution du réseau des grands campus d'entreprises au cours des dix prochaines années.

CloudEngine S12700E introduit de manière innovante un mécanisme de commutation de cellules permettant un transfert des données sans perte ni blocage, qui s'appuie sur un équilibrage de la charge dynamique. Cette conception résout efficacement le problème d'encombrement que rencontrent les technologies classiques de commutation par paquets basées sur des algorithmes de hachage, et offre aux utilisateurs de l'ensemble du réseau une expérience de services sans faille.

Conçu avec la fonction WAC (contrôleur d'accès sans fil) natif, à la pointe du secteur, CloudEngine S12700E met en œuvre la convergence du câblé et du sans fil en gérant un maximum de 10 240 points d'accès (PA) sans fil et en prenant en charge 50 000 utilisateurs simultanés. C'est le commutateur central idéal pour les réseaux de campus entièrement sans fil à l'ère du Wi-Fi 6.

Jusqu'à présent, les commutateurs de campus Huawei CloudEngine de la série S ont répondu aux besoins de plus de 1 500 clients de réseaux de campus dans le monde entier dans des secteurs tels que le gouvernement, l'éducation, la finance, l'énergie, les transports, la fabrication et la vente au détail, et les ont aidés à atteindre leurs objectifs de transformation numérique.

Pour en savoir plus sur le commutateur, rendez-vous sur Huawei CloudEngine S12700E series switches.

Pour en savoir plus sur le prix, rendez-vous sur Frost & Sullivan 2020 Global Campus Switch Enabling Technology Leadership Award

