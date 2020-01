Le tout premier hackathon d'IA artistique se tiendra à Riyadh afin d'explorer le potentiel créatif des humains appuyés par l'intelligence artificielle

La compétition est organisée par l'Autorité saoudienne des données et de l'intelligence artificielle, dans le cadre du Sommet mondial sur l'IA. Le Sommet mondial sur l'IA, qui se tiendra à Riyadh en mars 2020, réunira des décisionnaires clés du gouvernement, du monde académique, des entreprises et de la technologie pour discuter des questions les plus importantes entourant l'IA et la façon dont elle peut être utilisée au service de l'humanité.

Plus de 2000 personnes de plus de 50 pays ont demandé à participer à l'Artathon, et 300 personnes ont été sélectionnées pour le hackathon à Riyadh.

Des équipes ont travaillé d'arrache-pied pour développer des projets d'IA artistique, avec le soutien de mentors experts et de professionnels de l'IA parmi lesquels Luba Elliott, une conservatrice, artiste et chercheuse spécialisée dans l'intelligence artificielle dans les industries créatives ; Gene Kogan, un artiste et programmeur qui s'intéresse aux systèmes autonomes, à l'intelligence collective, à l'art génératif et à la science informatique ; et Celia Bugniot, une gestionnaire de projet, créatrice et artiste multidisciplinaire.

Vingt équipes ont déjà été sélectionnées pour la prochaine étape de la compétition qui les verra prendre part à un programme de deux mois pour transformer des concepts en œuvres d'IA artistique.

Les deux meilleures œuvres d'art seront présentées dans le cadre d'une exposition qui sera organisée au Sommet mondial sur l'IA le 30 et 31 mars, et les trois meilleures équipes se partageront un prix de 500 000 SAR (133 000 USD).

Son Excellence Dr. Abdullah Bin Sharaf Al-Ghamdi, président de l'Autorité saoudienne des données et de l'intelligence artificielle (SDAIA), et président du comité organisateur du Sommet mondial sur l'intelligence artificielle, a déclaré que l'Artathon d'intelligence artificielle avait pour objectif de mettre en lumière le potentiel créatif de l'IA et ses effets positifs pour l'humanité, un thème clé du Sommet mondial sur l'IA.

« Il a été très positif de voir tous ces compétiteurs se rassembler en provenance d'Arabie saoudite et du monde entier pour collaborer et créer en utilisant l'intelligence artificielle », a ajouté Son Excellence Dr. Abdullah. « Le Sommet mondial sur l'IA a pour but de réunir des chefs de gouvernements et d'entreprises, des experts en IA, des universitaires et des investisseurs du monde entier pour permettre à l'Arabie saoudite de mener des discussions sur la façon dont nous pouvons tous façonner ensemble l'avenir de l'IA. »

À propos du Sommet mondial sur l'IA

Le Sommet mondial sur l'IA, qui se tiendra en mars 2020 à Riyadh, connecte des décisionnaires clés du gouvernement et du secteur public, du monde académique, de l'industrie et des entreprises, des sociétés de technologie, des investisseurs, des entrepreneurs et des startups, pour initier des discussions et une collaboration sur l'intelligence artificielle, y compris ses applications, son impact sur le développement social et économique, et les défis et les opportunités qui sont créés par l'IA dans le monde. Le Sommet mondial sur l'IA se tiendra au King Abdul Aziz International Conference Center et au Ritz Carlton le 30-31 mars 2020.

